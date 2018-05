Splitski nadbiskup kaže da je pedofilija za svaku osudu. Tvrdi da se ne sjeća da mu je netko to prijavljivao

Foto: Miranda Cikotić/Pixsell, Index (Na fotografiji je uz Barišića splitski fratar pedofil. Lice mu po zakonu moramo sakriti. Zasad.)



SPLITSKI NADBISKUP Marin Barišić u intervjuu Slobodnoj Dalmaciji konačno je komentirao pedofilsku aferu za koju prema navodima svjedoka zna već godinama, no on i dalje tvrdi kako nije do kraja 2017. čuo za to.

"Iako se nekome čini da sam trebao istog dana nazvati policiju, morao sam steći minimalnu sigurnost o vjerodostojnosti prijave jer se ovakve teške optužbe ne podnose tek tako. Žao mi je što oni koji su imali saznanja nisu smogli snage sve prijaviti. Isto tako ima onih koji sada govore da su sve znali, a nisu prijavili policiji. Ja nisam znao, a po prijavi sam odmah reagirao i kad sam skupio vjerodostojne indicije odmah smo obavijestili cjelokupnu javnost", tvrdi Barišić te dodaje da se ne sjeća razgovora sa svjedokinjom I. Š. koja je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju prepričala kako je izgledao njen susret s Barišićem.

"Za Uskrs te 2003. godine, sjećam se, došao nam je otac momka koji je bio najbolji prijatelj moga supruga. On je tada doznao od sina što se dogodilo i rekao nam da bi išao na tog fratra mačetom, baš se sjećam tog detalja. Kazali smo mu da bi time napravio samo još veću štetu, da bi uništio cijelu svoju obitelj i da zlo nije odgovor na zlo, a oni su vrlo duhovna i božja obitelj. Tada sam studirala teologiju i kad sam dobila informaciju da se događa strašna star u samostanu Sv. Frane i da je žrtva najbolji prijatelj mog danas pokojnog supruga, nisam imala drugog izbora nego otići nadbiskupu Marinu Barišiću u Zrinsko-frankopansku ulicu i sve mu ispričati.



"Nije mi bio problem doći do njega ni sjesti u stolicu nasuprot. Rekla sam mu tada kako stvari stoje, da to što govorim nije ni trač ni šala i da je obitelj žrtve vrlo uznemirena i pogođena, da je to jedna velika nepravda, da je život toga momka paraliziran... Po njegovu stavu i suzdržanosti, a nije mi postavljao nikakva potpitanja, vidjela sam da ga sve to ne dira, stvarno sam imala takav dojam. Nije bio uopće zainteresiran da dobije od mene više informacija od onoga što sam mu tada rekla. Nije bio neugodan prema meni, ali mi njegov izraz lica i stav nisu ulili nikakvu nadu da će reagirati i išta učiniti. Kad sam mu kazala što znam, možda je bio tek neki uzdah, koliko se sjećam", iznijela je I. Š. svoje svjedočanstvo.



No, Barišić tvrdi da se toga ne sjeća kao što nema pojma ni za prijavu iz 2011., a niti zašto je svećenik premješten iz Splita u Šibenik.



"Mogu razumjeti rekciju pojedinih građana, ali to mi nije drago. Želim jasno izraziti svoje suosjećanje sa žrtvama i njihovim obiteljima, ali bih isto tako volio da se omogući institucijama da obave svoj posao. Ako je okrivljenik grešnik, mi njegov grijeh ne smijemo prihvatiti ni odobriti, ali njega kao osobu moramo poštivati. Ono što nikako ne bih volio je da prijavljeni slučajevi odu u zastaru. Drago mi je pak da po kanonskim zakonima takvi slučajevi niti ne mogu zastarjeti. Bilo kakvo zlostavljanje, a pogotovo pedofilija, je za svaku osudu", rekao je Barišić.