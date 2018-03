Spot Hrvatske turističke zajednice nominiran za prestižnu svjetsku nagradu

Screenshot YouTube

ORGANIZACIJA Travel Video Awards nominirala je promotivni spot Hrvatske turističke zajednice (HTZ) pod imenom Ambasadori hrvatskog turizma za svjetsku nagradu u potkategoriji Najbolji video turističke organizacije, izvijestili su iz Glavnog ureda HTZ-a.







"Profesionalna satisfakcija"



Taj je promotivni video HTZ-a premijerno prikazan u studenom prošle godine u sklopu nastupa na turističkom sajmu WTM u Londonu i u kratkom je vremenu, kako ističu iz HTZ-a, ostvario višemilijunsku gledanost na stranim emitivnim tržištima.



Za nagradu u potkategoriji Best Video by a Tourism Organization, uz promotivni video HTZ-a Ambasadori hrvatskog turizma nominirani su još i Rhythms of Peru (Kuoda Travel), Sabrosura (Visit Columbia) te North America (Jordan Tourism Board).



Dobitnici nagrade bit će poznati 9. travnja, kada će se održati svečana dodjela u Las Vegasu, a online glasanje na internet stranici Travel Video Awards otvoreno je do petka, 31. ožujka ove godine.



"Ova nominacija za nas predstavlja profesionalnu satisfakciju, ali i dokaz naše kreativnosti i inovativnosti, odnosno potvrdu od strane struke da u Hrvatskoj turističkoj zajednici, zajedno s partnerima, kreiramo vrhunski međunarodno prepoznatljiv promotivni sadržaj", izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić.Pozvao je sve da svojim glasovima podrže video u kojem Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju predstavljaju Luka Modrić, Mario Mandžukić, Ivan Rakitić, Mateo Kovačić, Dejan Lovren, Marin Čilić, Dario Šarić, Maksim Mrvica, Zrinka Cvitešić i 2Cellos.Glavna savjetnica ministra turizma Barbara Mesić ističe kako nominacija novog promotivnog spota hrvatskog turizma za najbolji promotivni video turističkih organizacija predstavlja izuzetnu priliku za dodatnom promocijom Hrvatske kao atraktivne i poželjne turističke destinacije."Novi promotivni spot rezultat je pomnog osluškivanja domaće i inozemne stručne javnosti te nam je cilj bio spojiti našu turističku ponudu, odnosno prirodne i kulturne ljepote, zajedno s našim sportašima, ali i umjetnicima koji su globalno prepoznatljivi i kao takvi jedni od najboljih promotora Hrvatske u svijetu. S obzirom na dosad ostvarene odlične rezultate gledanosti, sigurna sam kako će promotivni spot polučiti odlične rezultate i u ovom izboru, odnosno biti prepoznat od svjetske publike", kaže Barbara Mesić.Travel Video Awards je organizacija koju su osnovali nezavisni filmaši i brendovi iz cijelog svijeta koja nagrađuje inovativne i inspirativne videozapise.