Srpska premijerka: Hrvati ne trebaju imati zajamčeno mjesto u parlamentu Srbije

Foto: Hina

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić izjavila je u intervjuu za HRT u Beogradu kako ne misli da bi Hrvati trebali imati zajamčeno zastupničko mjesto u srbijanskom parlamentu, izrazila nadu kako neće biti potrebna arbitraža za rješavanje pitanja granice na Dunavu, kao i spremnost da se prione rješavanju pitanja nestalih te ustvrdila da nije Vučićeva 'produžena ruka'.



U svojem prvom intervjuu za hrvatske medije otkako je postala premijerkom Srbije, Brnabić je govorila o najvažnijim otvorenim pitanjima između Hrvatske i Srbije - pravima hrvatske manjine u Srbiji, granici i nestalima.



Hrvatska zajednica u Srbiji kaže da su, kada je riječ o njezinu statusu, učinjeni pomaci nabolje, ali ustraje na svojem zahtjevu da dobije zajamčeno mjesto u parlamentu na osnovi sporazuma o međusobnoj zaštiti manjina iz 2004.

Brnabić: Ne treba svaka manjina imati predstavnika u parlametnu



No, Brnabić je kazala kako nije za to da "svaka nacionalna manjina obvezno dobije po jednog predstavnika u parlamentu, zato što mislim da smo mi razvili mehanizam da na neke druge načine, institucionalne načine u potpunosti zaštitimo pravo i slobode nacionalnih manjina."



U pogledu granice na Dunavu, Brnabić je izrazila nadu kako neće biti potrebna arbitraža te da će dvije zemlje u roku od dvije godine bilateralnim razgovorima uspjeti pronaći rješenje.



Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dogovorili su na nedavnom sastanku u Zagrebu rok od dvije godine za rješavanje tog problema.



Brnabić je kazala da je srbijanska vlada odredila sastav izaslanstva za vođenje pregovora o granici s Hrvatskom.



Istaknula je i kako je zadovoljna učinkovitošću s kojom su dvije vlade počele raditi poslije sastanka i posjeta predsjednika Vučića Hrvatskoj.



Glede nestalih, srbijanska premijerka izrazila je nadu da će i to pitanje biti riješeno što je moguće prije."To je svakako jedno od najtežih i najvažnijih pitanja za obitelji tih ljudi, a generalno i za odnose između Hrvatske i Srbije" , kazala je.

"Imam odličan odnos s Vučićem"



"Nakon sastanka i posjeta predsjednika Vučića Hrvatskoj, i predsjednik Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović imali su sastanke s obiteljima nestalih. Drago mi je i da će hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković posjetiti Beograd 23. ožujka kada će razgovarati i sa srbijanskom ministricom pravosuđa Nelom Kuburović i to će biti jedno od pitanja. Vjerujem da će se to spustiti na razinu radne grupe i da ćemo krenuti raditi na tome da se što prije riješi", kazala je.



Za odnos s predsjednikom Vučićem rekla je da je odličan.



"Gledam na taj odnos kao jednu od najvećih snaga Srbije. Puno se konzultiram s predsjednikom jer je on čovjek za koga mislim da najbolje poznaje Srbiju", kazala je.



Dodala je da joj ne smetaju prozivke da je 'produžena ruka' Aleksandra Vučića. "Ja znam tko sam i što sam i rezultati će ostati iza mene", kazala je.



Istaknula je i kako Hrvatska i Srbija imaju goleme potencijale za zajedničku suradnju koji u ovom trenutku nisu potpuno iskorišteni, što ne znači da ne ide nabolje.



"U 2017. naša ukupna razmjena povećana je 14 posto u odnosu na 2016. i to je dalje malo u odnosu na ono što možemo imati", zaključila je.