Srpska premijerka: Zagreb nije spreman na premijerski dijalog

PREDSJEDNICA srbijanske vlade Ana Brnabić ocijenila je da u Zagrebu ne postoji spremnost za dijalog na premijerskoj razini i najavila da će se Srbija truditi kako bi poboljšala komunikaciju s Hrvatskom.



Brnabić je podsjetila da je hrvatskog kolegu Andreja Plenkovića zvala prošlog tjedna, na dan kad je izaslanstvo Sabora prekinulo posjet Beogradu, ali da Planković nije uzvratio poziv.



”To pokazuje da ne postoji spremnost za dijalog na premijerskoj razini, što je nesretna okolnost”, rekla je Brnabić.



Pogoršavanje situacije



Ona je i ranije izjavila kako je nakon incidenta, koji je prošle srijede izazvao zastupnik i vođa radikala Vojislav Šešelj vrijeđanjem hrvatskog saborskog izaslanstva i gaženjem hrvatske zastave, zvala hrvatskog kolegu Plenkovića nekoliko puta, ali se on nije odazivao na poziv.



“Žao mi je što se situacija s Hrvatskom ponovo donekle pogoršava”, rekla je Brnabić ocijenivši da su poticaj toj suradnji nedavno dali predsjednici dviju država Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar Kitarović.



“Oni su oboje učinili hrabar, liderski gest”, rekla je Brnabić novinarima u Beogradu.



Predsjednica srbijanske vlade žali što je Hrvatska srbijanskog ministra Aleksandra Vulina proglasila nepoželjnom osobom, ocijenivši da to “nisu europske vrijednosti”.“Jako žalim i što je uskraćena mogućnost ministru Vulinu da posjeti Hrvatsku, jer to nisu europske vrijednosti. Europske vrijednosti nisu uskraćivanje putovanja i posjeta bilo kome, dijalog je temeljna europska vrijednost”, naglasila je premijerka.Ona je poručila da Srbija ostaje otvorena za dijalog s Hrvatskom jer joj je u interesu stabilna regija i iskreno se trudi poboljšati komunikaciju.Brnabić je podsjetila na nekoliko uspješnih bilateralnih susreta nakon Vučićeva posjeta Zagrebu u veljači, spomenuvši nedavne sastanke ministara pravosuđa i građevinarstva Srbije i Hrvatske, sugerirajući kako je to put kojim bi obje zemlje trebale nastaviti.Srbijanska premijerka ponovila je da žali zbog prekida prošlotjednog posjeta izaslanstva Sabora Skupštini Srbije ocijenivši da je povlačenje hrvatskih parlamentaraca bilo “nepotrebno”.”Važno je da mi budemo fokusirani na budućnost, jer bez otvorene komunikacije Srbije i Hrvatske regija ne može biti stabilna, a nama je u interesu stabilnost regije i zato ćemo ostati otvoreni za daljnju komunikaciju”, prenio je RTS poruku srbijanske premijerke Ane Brnabić.