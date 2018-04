Srpska premijerka: Zvala sam Plenkovića, nije mi se javio

Foto: Hina

SRPSKA premijerka Ana Brnabić ponovila je kako najoštrije osuđuje incident koji se navodno dogodio u beogradskoj Skupštini.



"Moja izjava ne može biti jasnija. Ja direktno, nedvosmisleno i najoštrije osuđujem ponašanje Vojislava Šešelja. Nažalost, jučer nisam mogla ovako direktno reagirati, jer sam bila na putu. Ono što mi je jako važno da kažem: Negativno sam iznenađena današnjom izjavom Gordana Jandrokovića koji kaže da se o izjavama mene i predsjednice Skupštine Maje Gojković može polemizirati i relativizirati ovo. Upravo zbog toga je moja prva rečenica nedvosmislena. Ta izjava nikako ne može reći da relativiziram ono što se dogodilo ili da je vlada Republike Srbije ostala nedorečena. Mislim da je bila pogrešna odluka prekinuti posjet. Republika Hrvatska ima pravo na takvu odluku, ali mislim da je bilo mnogo bolje da smo nastavili razgovore. Mi smo napravili sve što smo mogli da to prođe najbolje što može. Pokušala sam telefonom dobiti premijera Plenkovića, on mi se nije javio. To nije dobar signal. Srbija ostaje otvorena za suradnju s Hrvatskom i regionalnu suradnju. Ne postoji drugi način za napredak regije osim zajedničke suradnje i dijaloga", rekla je Brnabić.Što se tiče mogućnosti da se incident uopće nije dogodio, Brnabić kaže kako to ne želi komentirati."Nisam čak bila ni u Beogradu. Najvažnije je da to jasno osudimo i kažemo da to nije Srbija kakva je Srbija danas", poručila je.