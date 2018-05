Srpski mediji: Hrvatska gay slikovnica zamalo srušila srpsku vladu

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL, Srdjan Ilic/PIXSELL



HRVATSKA slikovnica o gay brakovima zamalo je srušila vladu Srbije, prenose u subotu beogradski mediji.



Večernje novosti, bliske vladajućoj koaliciji naprednjaka i socijalista, objavile su da je premijerka Ana Brnabić ponudila ostavku nakon što je ministar bez portfelja Nenad Popović na Twitteru objavio neprimjeren komentar o hrvatskoj slikovnici o istospolnim brakovima "Moja dugina obitelj".



"U trenutku kada se kao država borimo na sve načine da podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gay slikovnice! To pod hitno treba zaustaviti! Moramo stati na put onima koji nas žele uvjeriti kako je u redu da 'Roko ima dvije mame, a Ana dvojicu tata'", rekao je Popović.



Brnabić najavila razgovor u četiri oka s neposlušnim ministrom



Brnabić je dan kasnije kritizirala svog ministra, ocijenivši da je "uvrijedio dio građana koji plaćaju njega i vladu" te najavila razgovor s njim u četiri oka kako bi "pokušala razumjeti" tu izjavu.



Prva žena na čelu srbijanske vlade i prva deklarirana LGBT osoba u državnom vrhu zemlje poručila je kako bi više voljela da se njezini ministri "bave svojim poslom", umjesto što se izjašnjavaju o temama koje nisu u njihovoj nadležnosti.



Mediji su se u subotu raspisali o onome što se događalo na sjednici vlade iza zatvorenih vrata.



"EKSKLUZIVNO: Bura u Vladi - Zorana i Jadranka udarile na Anu", udarni je naslov Večernjih novosti koje pišu da su ministrica građevinarstva i infrastrukture i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović te ministrica eurointegracija Jadranka Joksimović iskoristile prigodu i napale Brnabić koja je zbog toga, navodno, ponudila ostavku.



Dvije ministrice protiv premijerke?



Ostavku je, nagađa se, kategorički odbio predsjednik države Aleksandar Vučić, a mediji su potom nastavili nagađati je li, kako tvrde Večernje novosti, Brnabić nasuprot sebi imala dvije ministrice.



U raspravu su se u subotu popodne uključila i dvojica ministara, obrane Aleksandar Vulin te rada i socijalne skrbi Zoran Đorđević, demantirajući da je ostavka Brnabić bila jedno od rješenja za podjele u vladi potaknute homofobnim tweetom.



Vulin je novinarima rekao da se na sjednici vlade "to nije dogodilo" i da Brnabić nije ponudila ostavku.



"Svaki ministar ima svoje mišljenje, kao i predsjednica vlade, ali imamo pravo samo na jednu politiku, a to je politika očuvanja državnog jedinstva i prosperiteta. Sve ostale razmirice, različiti pogledi na svijet, pa svi ih imamo, tako da ovome ne bih pridavao značaj", kazao je Vulin novinarima.



Njegov kolega Đorđević rekao je da u vladi nema sukoba i da se njezina kvaliteta temelji na odlukama koje se demokratski donose.



"Mislite li da postoji sukob u vladi i da bi predsjednica zbog sitnih i različitih mišljenja nudila ostavku? Vlada je iznad svega toga", kategoričan je Đorđević.



Brnabić razmatrala ostavku?



Da gdje ima dima, ima i vatre pokušala je večeras objasniti televiziji N1, čiji izvori tvrde kako je zbog objave ministra Popovića o gay slikovnici iz Hrvatske premijerka Brnabić "razmatrala ostavku".



"To, međutim, nije učinila pred timom koji vodi, već u razgovoru s predsjednikom Srbije koji je poručio da tako nešto ne dolazi u obzir", navodi N1.



Televizija dodaje da Popović nije promijenio stajalište oštrih kritika koje mu je javno uputila predsjednice vlade. "Popović drži isto stajalište. A još dvije ministrice ga brane. Zorana Mihajlović njegovo pravo na stav, a Jadranka Joksimović pitanjem jesu li u Srbiji istospolni brakovi dozvoljeni", navodi N1.



"Sjednicu na kojoj je došlo do otvorenog konfrontiranja premijerka Ana Brnabić opisala je kao najteži dan otkako je postala predsjednica vlade", ističe televizija.



Slikovnica "Moja dugina obitelj" o istospolnim roditeljima namijenjena je djeci predškolskog uzrasta, u Hrvatskoj je tiskana u ograničenoj nakladi i potom promovirana u Srbiji, premda njezina verzija na srpskom još ne postoji.



Slikovnica je u online obliku na hrvatskom jeziku besplatno dostupna svim potencijalnim čitateljima u regiji.