Srpski mediji pišu da su Hrvati naprasno otišli s konferencije o antisemitizmu, MVEP: "Srbi lažu"

HRVATSKO izaslanstvo napustilo je dvoranu na konferenciji OSCE-a u Rimu o antisemitizmu tijekom završnog govora predsjedajućeg Vijeća komemorativnog centra Yad Vashem rabina Meir Laua, pišu sinoć beogradski mediji, dok hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova ističe kako se radi o nastavku zlonamjernih laži i manipulacija srpske strane.



"Skandal na konferenciji OSCE-a u Rimu posvećenoj borbi protiv antisemitizma i sjećanju na holokaust: Hrvati napustili salu zbog govora rabina", navodi internetski portal Večernjih novosti, lista bliskog srpskoj vladi i šefu diplomacije Ivici Dačiću.



"Hrvatsko izaslanstvo izazvalo je skandal na Konferenciji o borbi protiv antisemitizma u organizaciji OSCE-a u Rimu. Oni su napustili plenarnu dvoranu tijekom završnog govora predsjedajućeg Vijeća Yad Vashema rabina Meir Laua", objavljeno je na portalu tog beogradskog lista.



Riječi koje su navodno zasmetale hrvatskoj delegaciji



Lau, za kojeg se navodi da je bio "glavni rabin Izraela i preživjeli iz nacističke tvornice smrti logora Buchenwald" pitao je: "gdje ste se nalazili kada su se činili zločini i gdje se nalazite kada se ponovo budi mržnja", navode Večernje novosti, konstatirajući kako su te riječi očigledno zasmetale predstavnicima Hrvatske.



"To je drugi slučaj u svega nekoliko dana da Hrvatska izbjegava suočavanje s istinom o genocidu u Drugom svjetskom ratu, nakon što su se usprotivili srpskoj izložbi o zločinima NDH nad Srbima i Židovima, koja je organizirana u sjedištu UN u New Yorku", objavio je portal beogradskog lista.



"Laži i manipulacije"



S druge strane hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova ističe kako se radi o nastavku zlonamjernih laži.



"Nastavak je to zlonamjernih laži i manipulacija srbijanske strane. Pred kraj navedenog skupa hrvatska delegacija imala je dogovoren bilateralni sastanak na marginama kao što je to uobičajeno na takvim multilateralnim skupovima", navodi se u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova.Večernje novosti, također u ponedjeljak, ističu i poruku ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića na konferenciji OESC-e u Rimu da Srbija snažno osuđuje sve oblike rasizma i ksenofobije, uključujući antisemitizam.Dačić je, kako se navodi, istaknuo i značaj izložbe "Jasenovac - pravo na nezaborav" koju je otvorio 25. siječnja u sjedištu UN u New Yorku.U prosvjednoj noti hrvatskog MVP-a izjave srbijanskog ministra Ivice Dačića na otvorenju izložbe u Jasenovcu u UN-u, u kojima je neizravno optužio Hrvatsku za rehabilitaciju ustaštva, ocijenjene su kao neistinite i uvredljive i navedeno je kako otvaraju pitanje je li Srbija doista zainteresirana za izgradnju dobrosusjedskih odnosa.Srbijanska premijerka Ana Brnabić poručila je isto u ponedjeljak kako ne vidi povoda prosvjednoj noti Hrvatske u povodu izložbe o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku i pozvala da se "spusti lopta", naglasivši kako je Hrvatska trebala podržati izložbu da bi se ukazalo na strašne zločine iz 2. svjetskog rata.Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić ocijenila je da Srbija nema kredibilitet govoriti o Jasenovcu dok istovremeno rehabilitira svoje zločince iz Drugog svjetskog rata.Diplomatski rat između Beograda i Zagreba izazvala je izložba o ustaškom logoru u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu koju je Srbija 25. siječnja organizirala u sjedištu UN-a u New Yorku.