Srpski mediji raspisali se o Kolindinom pozivu Vučiću

POZIV predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da u veljači posjeti Zagreb postao je jedna od udarnih vijesti u beogradskim medijima, a u prvom planu su pitanja je li to "smirivanje tenzija", nagovještaj otvaranje nove stranice u odnosima dviju država i nada u bolje odnose u regiji.



Premda još nema službenog reagiranja, Hina u uredu srbijanskog predsjednika doznaje da će se Vučić o pozivu Grabar Kitarović očitovati u srijedu, na tiskovnoj konferenciji poslije sastanka s predsjednikom Europskog parlamenta Antoniom Tajanijem.



Prihvati li Aleksandar Vučić poziv s Pantovčaka, bit će to prvi susret na predsjedničkoj razini od 2013. godine kad je u tadašnjem predsjedniku Hrvatske u Beogradu bio domaćin srbijanski šef države Tomislav Nikolić, podsjećaju srbijanski mediji naglašavajući da uzvratnog posjeta nije bilo.



Vučić i Grabar Kitarović susreli su se dosad nekoliko puta u različitim okolnostima i prigodama, a posljednji u nizu susreta bila je inauguralna svečanost prigodom preuzimanja dužnosti šefa države poslije pobjede Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji 2017. godine.



Susreli se na mostu, pa potpisali deklaraciju sa skromnim efektima



U javnosti će ostati upamćen i simboličan susret na mostu kod Bogojeva u lipnju 2016. kad su Grabar Kitarović i Vučić, u to vrijeme premijer Srbije, posjetili predstavnike hrvatske manjinske zajednice na sjeveru Srbije i potpisali tzv. Subotičku deklaraciju o unaprjeđenju međusobnih odnosa dviju država, čiji su efekti više nego skromni.



Očekivao se, čak je i službeno najavljivan, posjet Vučića Hrvatskoj koncem 2017. godine, ali je izostao jer su u međuvremenu Beograd i Zagreb u više navrata oštrom retorikom i brojnim nesporazumima otežavali uzajamne odnose.



Sukob o izložbi u UN-u



Posljednji u nizu prijepora je slučaj izložbe o logoru Jasenovac koju je 25. siječnja u sjedištu UN-a u New Yorku otvorio srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić. Hrvatska ocjenjuje da Srbija izložbom o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku "manipulira i plasira lažne podatke", a stradanja žrtava u tom ustaškom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata koristi u "propagandne svrhe".



Poziv Grabar Kitarović srbijanskom kolegi da posjeti Zagreb podudario se s jednim, po obje zemlje, značajnim skupom - dvodnevnom sjednicom Međuvladinog mješovitog odbora za manjine Srbije i Hrvatske koji je započeo u Beogradu.



Na prigodnu poruku hrvatske predsjednice uz poziv predsjedniku Srbije da želi "otvoriti novu stranicu" u odnosima dviju država" ohrabrujuće su poruke poslali i predstavnici hrvatske zajednice u Srbiji poslije početka zasjedanja tog odbora."Cijenimo uspješnim prvi dan jer je u konstruktivnoj atmosferi bilo riječi o ostvarivanju manjinskih prava hrvatske zajednice u Srbiji, među kojima i zastupljenosti u predstavničkim tijelima na svim razinama i u izvršnoj vlasti na lokalnoj razini, gdje postoji ozbiljan disbalans", rekao je Hini predsjednik Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata (DSHV) i zastupnik u skupštini Srbije Tomislav Žigmanov.On kaže kako je na današnjoj sjednici rekao da je taj sastanak predstavnika Srbije i Hrvatske "upravo neka vrsta pripreme" za predstojeći susret dvoje šefova država i da "može pridonijeti da se u dobroj vjeri" pristupi rješavaju spornih pitanja manjinskih zajednica u obje zemlje.Državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Srbije Veljko Odalović izjavio je beogradskim medijima kako bi se poziv Grabar Kitarović "mogao razumjeti kao pružanje ruke pomirenja".“Ako je namjera zaustaviti jednu orkestriranu - iz dijela hrvatske javnosti i iz nekih krugova - kampanju prema Srbiji i prema izložbi i prema ministru (Ivici) Dačiću, onda je to uradila na neki način koji je dobar. Jer ja se nadam da će se ovim zaustaviti ono što je negativno i što je čini mi se korišteno za unutarnju uporabu”, rekao je Odalović za TV N1.Iznose se i ocjene da je budući susret dvoje šefova država potaknut iz EU-a, u kojem nemaju strpljenja za međususjedske prijepore."Mislim da je tata iz Bruxellesa - ili mama, svejedno kako je zvali - priprijetio i jednoj i drugoj strani da je ovakvo stanje neodrživo. Posebno mislim da je tu u nevolji Hrvatska koja nema maltene ni s jednim susjedom dobre odnose", izjavio je za N1 direktor novosadskog Centra za regionalizam Aleksandar Popov.Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović pozvala je u utorak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u službeni posjet Zagrebu sredinom veljače ocijenivši kako je za taj susret "sazrelo vrijeme"."U dobroj vjeri kako obostrano postoji želja nadići prijepore i događaje koji nas drže taocima prošlosti te osigurati napredak našim narodima i državama, pozvala sam predsjednika Aleksandra Vučića u službeni posjet Republici Hrvatskoj sredinom veljače", poručila je Grabar-Kitarović."Želim time otvoriti novu stranicu u našim odnosima", naglasila je Grabar Kitarović u pozivu srbijanskom predsjedniku Vučiću.