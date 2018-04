Srušio se vojni helikopter u Kaliforniji, poginula četiri marinca

Foto: Wikimedia Commons

NAJMANJE četiri člana američke mornarice poginula su u padu vojnog helikoptera iznad Kalifornije tijekom rutinske vježbe, sjeverno od grada Plaster City.

Mornarica je potvrdila da je do nesreće došlo u utorak oko 14:35 sati po lokalnom vremenu, piše Los Angeles Times.

MEDIA RELEASE: A Marine Corps CH-53E Super Stallion helicopter from 3rd Marine Aircraft Wing crashed in the vicinity of El Centro, California, at approximately 2:35 p.m. Tuesday during a routine training mission. pic.twitter.com/7xbN9iFzsZ