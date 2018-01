STANJE SVE NAPETIJE U novogodišnjoj noći u Iranu ubijeno 10 prosvjednika

Foto: FaH



PROSVJEDI protiv vjerskih vođa u Iranu ne prestaju - baš naprotiv. Četiri dana prosvjeda u Iranu predstavljaju dosad najsnažniji izazov vjerskom vodstvu zemlje od proreformskih nemira 2009.



Tijekom novogodišnje noći u Iranu je u protuvladinim prosvjedima ubijeno deset osoba i broj stradalih narastao je na ukupno 12, prenose svjetski mediji.



"U događajima protekle noći, nažalost, ukupno oko deset osoba ubijeno je u nekoliko gradova", objavila je iranska državna televizija prikazujući snimke protuvladinih prosvjeda.



Prosvjedi su započeli u četvrtak i nastavljaju se unatoč pozivima predsjednika Hasana Rohanija Irancima da mirno prosvjeduju. On je u nedjelju upozorio da se nasilje neće tolerirati. Rohani je pokazao razumijevanje za poruke prosvjednika zbog ekonomske situacije u Iranu, pomanjkanja transparentnosti i korupcije no stao je u obranu rada vlasti.



Iranski predsjednik kazao je kako su građani "potpuno slobodni kritizirati vlast ili prosvjedovati... na način koji će voditi poboljšanju uvjeta u zemlji", no upozorio je protiv nasilnih djela.







Prosvjednici palili automobile



Unatoč njegovim porukama prosvjedi su se nastavili tijekom noći i policija je koristila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike s teheranskog trgu Engheleb. Prema inozemnim medijima dio prosvjednika pribjegao je nasilju paleći automobile i izazivajući štetu.



Mediji izvještavaju i o prosvjedima i u Kermanšahu i Horamabadu na zapadu zemlje, Šahinšaru na sjeverozapadu te Zandžanu na sjeveru zemlje. Prema nepotvrđenim informacijama na društvenim mrežama uhićeno je između 100 i 800 osoba.



Iranski dužnosnici trebali bi se tijekom dana okupiti na hitnom sastanku na kojem će razmotriti sigurnosno stanje u zemlji.



Prosvjedi koji su izbili u četvrtak u drugom najvećem iranskom gradu Mašhadu najveći su izrazi nezadovoljstva od velikih skupova tzv. Zelenog pokreta koji je okrutno ugušen 2009.O prosvjedima u Iranu oglasio se i izraelski ministar za obavještajna pitanja, koji je u ponedjeljak ohrabrivao iranske protuvladine prosvjednike, no dodao je kako Izrael zadržava politiku nemiješanja u iranska unutarnja pitanja."Mogu samo poželjeti uspjeh iranskom narodu u borbi za slobodu i demokraciju", kazao je ministar za obavještajna pitanja Israel Katz u intervjuu za vojni radio."Ako narod uspije u ostvarivanju slobode i demokracije, mnoge prijetnje Izraelu i čitavoj regiji nestat će", dodao je.Izrael već dugo izražava bojazan zbog nuklearnog programa te šijitske sile i njezine potpore islamističkoj gerili u Libanonu i palestinskim teritorijima, što je stav koji dijele i sunitske arapske države.Upitan zašto izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne slijedi američkog predsjednika Donalda Trumpa u pružanju više otvorene potpore prosvjednicima Katz je kazao: "Izrael se ne želi miješati u to unutarnje pitanje."Trumpov oštar pristup Teheranu koji uključuje i prijetnje američkim sankcijama poljuljao je iluziju iranske vlade o ekonomskoj blagodati, ocijenio je.U nedjelju je iranski dužnosnik optužio "strane agente" za sukobe u kojima su dva prosvjednika izgubila život.Katz je odbacio takve sugestije kao standardnu retoriku režima koji se bavi "propagandom i lažima".