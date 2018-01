Stanković: Kada srpsko selo ratuje protiv hrvatskog sela, to je građanski rat

Screenshot: N1

VODITELJ HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković bio je gost večerašnjeg sarajevskog Pressinga na N1 televiziji.



Stanković je govorio i o aferi "građanski rat" koja je buknula u javnosti u studenom kad je Stanković u Nedjeljom u 2 ugostio Predraga Peđu Mišića, vukovarskog ratnog veterana čiji je brat ratovao na srpskoj strani.



"Ja nisam davao intervjue, a dosta su me tražili, pogotovo nakon te priče o građanskom ratu. Htio sam da se smiri ta hajka koja je bila organizirana, a moram priznati da ne volim davati intervjue tiskanim medijima jer to prolazi kroz svojevrsnu autorizaciju i nisam slobodan da pričam", rekao je Stanković te opisao kako je došlo do spomenute afere.



"Na neki način imam dosta utakmica u nogama i nisam se iznenadio reakcijama, jesam pomalo žestinom. Ništa nije sporno, mislim da svatko tko je gledao tu emisiju i tko išta zna o definiciji građanskog rata zna o čemu se radi. Ja sam imao preko puta sebe čovjeka koji je dijelio kuhinju sa svojim bratom, koji je kasnije otišao u Srbiju. Naravno da je to osjetljiva tema, moje pitanje je bilo potpuno logično i očekivano kada preko sebe imam osobu čija se obitelj podijelila i koji su ratovali jedan protiv drugog", kazao je Stanković."U Hrvatskoj je u dijelu bio građanski rat, u manjem dijelu, ali je bio. Naime, kada srpsko selo ratuje protiv hrvatskog sela, to je građanski rat. Kada se napadao Dubrovnik i Vukovar, te kada su tenkovske jedinice iz Beograda išle prema Vukovaru, to naravno nije građanski rat, to je čista agresija. Kada ratuje selo protiv sela, onda to ima elemente građanskog rata", dodao je."Ponavljam, ako se to može ikako izraziti u postocima, bila je 80 posto agresija, a 20 posto građanski rat. Nije isto kada to ja kažem i kada kaže ministar Vulin koji kaže da se radi o "apsolutno građanskom ratu" jer tako želi umanjiti učešće Srbije i JNA", ističe Stanković.