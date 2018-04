Stanovnici Dubrave se opraštaju od Drageca, kvartovske legende

Foto: dubrava.hr/facebook



"ZA DRAGECA, kvartovskog beskućnika. Umro jučer, kažu. Počivao u miru. Bio je i ostat će legenda kvarta", stoji na Facebook stranici dubrava.hr.







Ispod navedenog posta javili su se brojni građani koji žale za Dragecom.



"Legenda", "Počivao u miru", "Dobar čovjek i legenda Dubrave", "Uvijek gospodin makar beskućnik. Svaki puta sam mu ostavio po par kuna. Počivao u miru", samo su neki od stotinjak komentara.



"Tako sam voljela tog čovjeka, ponizan i velik. Znao mi je reći - ja želim ovako zivjeti. I vjerovala sam mu", napisala je jedna stanovnica Dubrave.

"Odmori se Dragec, zaslužio si"



Na FB grupi Dubrava Zagreb naš Kvart objavljen je tekst Nikoline Lukić o Dragecu:"Neka naš "Tarzan" (kako su ga prije ljudi znali zvati nekad, obzirom na njegov modni izričaj) iz Dubrave počiva u miru Božjem. 👼 Mnogi ljudi prose po gradu, teško im je, ali mnogi nažalost i muljaju..varaju..svi to znamo. Ali gospon Dragec se nije nikada nametao, bio nepristojan, tražio stalno nešto, vukao ljude za rukav itd. S njim se moglo popričati, nasmijati.Svi koji žive u Dubravi ili su živjeli znaju za gospona Drageca, a zanimljivo je da praktički nitko nema loše riječi o njemu, što puno govori o njemu kao čovjeku.Izabrao je način kako je živio život (iz svojih osobnih razloga), koji je nama mnogima neshvatljiv i neprihvatljiv. Ali, to je bio njegov život. Obilježio je Dubravu, ostao u lijepoj uspomeni mnogima..još jedan dokaz izreke da odijelo ne čini čovjeka. Definitivno razlog da se mi svi ostali zamislimo možda nad sobom i načinom kako gledamo na druge oko sebe, procjenjujemo ih na temelju izgleda, ponašanja i sl.Tko zna da li gospon Dragec od nekud sad gleda Dubravu i sve te ljude koji tuguju za njim. Sigurna sam da nije nikad mislio da će toliki trag iza sebe ostaviti..ali, obično takvi ljudi nisu ni svjesni svog utjecaja na druge..jer je njima to normalno, da budu ljudi prema drugima, jednostavni i skromni. Vjerujem da će njegov duh uvijek paziti na Dubravu, a sigurno je da će mnogima zauvijek ostati u sjećanju.Odmori se Dragec, zaslužio si."