Stanovnici Havaja guše se od sumpornog dioksida i pepela, stručnjaci tvrde da najgore tek dolazi

OTVORI u zemlji na jednom od trenutno najaktivnijih vulkana na svijetu, na Havajima u zrak ispuštaju opasne razine plinova koji predstavljaju opasnost za sve koji su u blizini, priopćili su državni dužnosnici.

UPDATE: #KilaueaVolcano summit vigorous steam plume, occasionally ash laden, no major steam explosions. #Fissure 17: lava fountain

continues to feed slow-moving lava flow that is south of/parallel to HWY 132. pic.twitter.com/SnDnJeswaf — Kilauea Volcano (@KilaueaUS) 14. svibnja 2018.

Iz havajske civilne obrane doznaje se kako su vulkanske pukotine u jugoistočnom području Lanipuna Gardens izbacile visoke razine sumpornog dioksida, što je upalilo crveni alarm za kvalitetu zraka na tom dijelu otoka, piše Fox.

"Crveni alarm znači trenutnu opasnost za zdravlje ljudi, pozivamo sve da se maknu. Izloženost sumpornom dioksidu može prouzročiti gušenje i smrt, radi se o ozbiljnoj situaciji za sve stanovnike u blizini vulkana", priopćeno je iz civilne obrane.

Residents near the volcano have been warned that they might experience breathing problems because of sulfur dioxide emissions. #Kilauea #Volcano https://t.co/l1ok4vrX9F — The Weather Channel Canada (@weather_ca) 15. svibnja 2018.

U priopćenju se dodaje kako je sumporni dioksid plin koji je posebno opasan za starije osobe, djecu i osobe s respiratornim problemima. Sumporni dioksid prenosi se vjetrom pa se upozorenje odnosi i na okolna područja.

Stanovnici osjećaju otrovan plin i pepeo koji je sve prekrio

Stanovnici u okolici vulkana Kilauea na Havajima, osim otrovnog plina, osjećaju i simptome slične alergiji zbog visoke koncentracije pepela u zraku.

Nekoliko stanovnika na tom području zatražilo je medicinsku pomoć zbog glavobolja, uznemirenosti i osjećaja pečenja u očima od pepela. Jedna od stanovnica Pahala, Jessie Marques, kazala je kako su joj oboljeli susjedi i obitelj te da ljudi danima ostaju u zatvorenom prostoru zbog problema s disanjem.

Marques boluje od astme pa ne izlazi na otvoreno. "Na našim autima, palubama brodica i posvuda po zemlji je debeo sloj pepela i prašine koji se mogu vidjeti i osjetiti pod prstima", kazala je. "To je poput prljave, crne čađe", dodala je.

Hawaii volcano emitting dangerous levels of sulfur dioxide, residents complain of ashfall https://t.co/Mpb0Z6cNJM — Fox News (@FoxNews) 15. svibnja 2018.

Organizirana je evakuacija za oko 20.000 stanovnika od početka izbacivanja lave iz vulkana Kilauea. Erupcije su otvorile 20 otvora u tlu, lava je uništila 40 objekata, uključujući dvadesetak obiteljskih kuća.

Najgore tek dolazi?

Geolozi upozoravaju da bi moglo doći do opasne eksplozivne erupcije u kojoj bi ogromne stijene i kamenje bilo izbačeno visoko u zrak poput "balističkih projektila".

Znanstvenici nastavljaju savjetovati stanovnike da napuste područje eruptivne aktivnosti dok se vulkan u potpunosti ne smiri.