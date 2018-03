Starac kod Slunja umro nakon što ga je zatrpao snijeg s krova

Foto: Čitatelj Indexa



83-GODIŠNJI muškarac smrtno je stradao prilikom pada velike količine snijega s krova obiteljske kuće u Janjoj Gori na području Plaških, doznaje se u subotu u karlovačkoj policiji. Iz karlovačke policijske uprave navode da je velika količina snijega pala s krova kuće u noći s četvrtka na petak i zatrpala 83-godišnjaka te je on umro "od posljedica zatrpavanja".

U ogulinskoj bolnici Hina doznaje da je također četvero osoba hospitalizirano zbog ozljeda zadobivenih u zatrpavanju snijegom palim s krovova kuća.

Na plaškom i ogulinskom području u proteklom je razdoblju palo puno snijega, a naglo otapanje i kopnjenje uzrokovalo je barem deset zatrpavanja ljudi snijegom, rekli su za Hinu u ogulinskoj stanici Hrvatske gorske službe spašavanje (HGSS).

HGSS spasio drugog zatrpanog muškarca

Njihova je uspješna intervencija obavljena ovih dana u mjestu Blata kod Saborskog gdje je obitelj otkopala svog 68-godišnjeg ukućana, a HGSS ga je odvezao u bolnicu u dobrom općem stanju. Ipak, sumnjaju na moguće lomove i unutrašnje ozljede.

Pročelnik Hrvoje Salamon pojasnio je da sanitet Hitne službe nije mogao doći do pacijenta zbog puno razmočenog snijega na cesti, te su se spasitelji HGSS-a najprije svojim terenskim vozilo probili do HGSS-ove stanice u Blatima, a onda u vakum madracu i nosiljci preveli unesrećenog do Hitne pomoći.

Oprez!

Liječnica ogulinske Opće bolnice dr. Branka Bičanić rekla je Hini da je muškarac hospitaliziran s ozljedom glave, ali da se dobro oporavlja.



"Hospitalizirali smo još četvero pacijenata na koje je pao snijeg, svi se oporavljaju od lomova, pri čemu je jedan muškarac lom doživio kao ozljedu na radu", rekla je dr. Bićanić.

Stanovnike ogulinskog područja pozvala je na više opreza, jer sada je u Ogulinu više ozljeda nego kada je bilo vrlo hladno i kada su ceste bile zaleđene. Osim ovih hospitaliziranih u Ogulinu je zabilježeno više zatrpavanja snijegom, ali bez posljedica, kažu u HGSS-u. Jedan čovjek uspio se sam otkopati iz velike količine snijega, a u nekoliko drugih slučajeva u Ogulinu su zatrpanima pomoć pružili prolaznici i susjedi.