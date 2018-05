Starbucks dolazi u Italiju

Foto: 123rf

AMERIČKI lanac kafeterija Starbucks u rujnu otvara svoj prvi kafić u Milanu, no na talijansko tržište kani ući "s puno poštovanja i vrlo ponizno", kaže njegov vlasnik i direktor Howard Schultz.



"Nova kafeterija Starbucksa otvorit će se u rujnu Milanu, ondje gdje je za mene sve započelo prije 35 godina", ispripovijedao je AFP-u.





"Kao mladić sam 1983. neko vrijeme proveo u Milanu. Bio sam opčinjen romantikom, teatrom, lokalnim kafeterijama - mjestima na kojima se na putu između kuće i posla 's nogu' ispija kratak, jak espresso..., i to me nadahnulo za osmišljavanje Starbucksova pristupa kulturi kafića", priznao je."Godinama snatrim da ću jednoga dana dovesti Starbucks u Milano. No na to ne treba gledati kao na prijetnju. Ne dolazimo ovamo da bismo Talijane učili kuhati kavu, ni u kojem slučaju. Moramo zaslužiti njihovo poštovanje", rekao je uspješni Amerikanac koji se nakon Milana svojim kafeterijama kani proširiti na Rim, a potom i na ostale talijanske gradove.Kao u kafićima u Francuskoj i u Njemačkoj i talijanski Starbucks bit će odraz lokalnog načina ispijanja kave, zbog čega će se uvesti obavezan prostor za stajanje, a prodavat će se i posebna mješavina kave prilagođena nepcu Talijana.