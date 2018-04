Stier je doveo Plenkovića na čelo HDZ-a, a sada se mrze

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL, Hina

PLENKOVIĆ i Stier više se ne podnose. Ako je u to bilo ikakve sumnje, danas su je i Plenković i Stier svojim izjavama otklonili.

Stier se odrekao Crkvenog vrha i udario po Plenkoviću



Sve je započelo Stierovim obraćanjem novinarima prije sjednice Predsjedništva HDZ-a u kojem se zapravo na neki način odrekao Crkvenog vrha, što je posebno zanimljivo uzmemo li u obzir da je slovio kao njihov čovjek u politici.



"Ja nisam klerikalac. Najviše antiklerikalaca je među vjernicima koji idu redovno i tiho svaku nedjelju na misu i pokušavaju slijediti Kristov nauk, a najviše klerikalaca među političarima koji se tu i tamo pojave da bi pokupili pljesak u crkvi i prije izbora tražeći podršku klera", poprilično je šokirao Stier s obzirom na to da je u javnosti oduvijek bio percipiran kao klerikalac i nije se činilo da mu to smeta.



Već se ovdje moglo naslutiti da cilja na Plenkovića, no Stier se tu nije zaustavio, nego je otišao i korak dalje spominjući i "Crkvene prljavštine".

Aludirao da Plenković ucjenjuje Crkvu jer zna njihove prljavštine



"Političari koji traže podršku Crkve možda znaju i pokoju prljavštinu iz crkvene hijerarhije, ali ne žele da se te prljavštine očiste već da one ostanu i na temelju toga ucjenjuju i kontroliraju Crkvu", opleo je Stier po Crkvenom vrhu, a čini se i po Plenkoviću. Naime, stavimo li ovu izjavu u kontekst, političar "koji ucjenjuje i kontrolira" Crkvu mogao bi za Stiera biti upravo premijer i predsjednik HDZ-a.



Podsjetimo, Plenković je prije dva dana neočekivano dobio podršku Crkve za ratifikaciju Istanbulske konvencije, iako joj se tjednima otvoreno protivila, pa čak neizravno, ali i preko svoje svjetovne glasnogovornice Željke Markić, napadali Plenkovića koji je donio političku odluku da se Konvencija ratificira.

Stieru prekipjelo zbog zaokreta Crkve oko Istanbulske konvencije



To je očito za Stiera koji je više puta rekao da se protivi Istanbulskoj konvenciji, bilo previše. "Kada je pitanje doktrine, onda znamo što je kršćanska doktrina. I onda ne trebamo od crkvene hijerarhije tražiti da odustane, ili ako ne može odustati od crkvene doktrine - da zamagli, zakukuljili na bilo koji drugi način da to svjetlo istine ne svijetli", dao je naslutiti Stier da crkvenom vrhu zamjera popuštanje oko Istanbulske konvencije.



Iz svega toga nije teško iščitati da Stier zapravo želi reći da je Plenković nekim saznanjima o, kako je rekao, prljavštinama u Crkvi ucijenio hrvatski crkveni vrh zbog čega su oni odlučili popustiti u slučaju ratifikacije konvencije za koju on smatra da sadrži takozvanu rodnu ideologiju.

Plenkovićev odgovor pokazao koliko prezire Stiera



Plenkovićev odgovor na ono što se čini kao Stierove optužbe nije trebalo dugo čekati. Premijera i predsjednika HDZ-a novinari su odmah nakon sjednice Predsjedništva te stranke pitali je li se prepoznao u Stierovim izjavama.

Plenkovićev komentar Stierovih oštrih izjava u kojima je napao i Crkveni vrh bio je kratak, ali je nakon njega sasvim jasno da se njih dvojica više uopće ne podnose.



"Je li na mene mislio? Neka vam on odgovori kad je tako dovitljiv", poručio je Plenković. Iz njegovih se riječi dao iščitati čisti prezir prema Stieru, još uvijek aktualnom političkom tajniku HDZ-a.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kako je Stier postao politički tajnik Plenkovićevog HDZ-a kada se njih dvojica ne podnose? Odgovor je jednostavan, nisu se uvijek mrzili, upravo suprotno.

Stier pomogao Plenkoviću da preuzme HDZ



Stier je, naime, uvelike pomogao da se s čela HDZ-a svrgne tadašnji predsjednik Tomislav Karamarko i da se postavi tada njegov kolega europarlamentarac Andrej Plenković. Današnji Plenkovićev neprijatelj tada je bio među potpisnicima famoznog pisma koje su HDZ-ovi europarlamentarci poslali HDZ-ovim saborskim zastupnicima u jeku krize vlasti kada je Karamarko objavio da je tadašnji premijer Orešković "izgubio njegovo povjerenje".



Pismo su poslali uoči glasanja o povjerenju Oreškoviću, a HDZ-ovim zastupnicima su poručili da ne ruše vladu jer je "nacionalni interes njena stabilnost, a ne rušenje". Na njemu su se potpisali Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Andrej Plenković koji će kasnije postati predsjednik HDZ-a i - Davor Ivo Stier.



Stier je podržao Plenkovića i kada je ovaj objavio da će se kandidirati za predsjednika stranke, a nakon što je Karamarko podnio ostavku.



"Podržavam Andreja Plenkovića za predsjednika HDZ-a i s njim ću raditi na razvoju HDZ-a u smjeru moderne demokršćanske stranke. HDZ treba lidera kojem hrvatski građani mogu vjerovati te kojega će izabrati za premijera", objavio je Stier na Facebooku u lipnju 2016. godine, a ta se objava i danas može pronaći na njegovom profilu.





Ljubav nije trajala dugo, a potpuno je pukla zbog Istanbulske

Taj utjecaj Stiera kao, uz Brkića, najistaknutijeg pripadnika konzervativno-klerikalne struje u HDZ-u nikako nije bio zanemariv, no ljubav nije trajala dugo. Pukla je vjerojatno u trenutku kada je Plenković odlučio raskinuti koaliciju s Mostom. Stier je tada javno izrazio nezadovoljstvo tim potezom koji je ostao zapamćen po Plenkovićevoj uputi tajnici vlade da pripremi odluku o razrješenju trojice Mostovih ministara koju je izrekao javno na sjednici vlade.



Odnos Plenkovića i Stiera se potpuno raspao kada je prvi objavio da će ratificirati Istanbulsku konvenciju. Potonji se s tim nije mogao pomiriti.



Stier je rekao da je protiv nasilja nad ženama, ali da kao demokršćanin ne može podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije koja se, kako je rekao, kosi s prirodnim zakonom.

Ovo bi mogao biti Stierov kraj u HDZ-u



Nakon što je Plenković kritičarima u svojoj stranci rekao da pročitaju Istanbulsku konvenciju pa da je tek onda komentiraju, Stier je prvi puta oštro napao Plenkovića nakon čega je postalo jasno da među njima više ništa neće biti kao prije.



"Utoliko su doista uvredljivi i potpuno deplasirani pokušaji da se imputira protivnicima Istanbulske konvencije da su protiv nje jer je nisu pročitali ili nisu dovoljno pametni te je nisu razumjeli", poručio je Stier Plenkoviću, pomalo ironično, opet u pismu kao i onda kad se pismom rušilo Karamarka.



No ovo je pismo nagovijestilo njihov potpuni razlaz. Štoviše, sva je prilika da ovo pismo, ali i današnje Stierove izjave neće srušiti Plenkovića nego bi kraj u HDZ-u mogli označiti upravo za Stiera.