STIGLA GRIPA Broj oboljelih raste iz dana u dan, a vrhunac tek dolazi

Foto: Hina



OD POČETKA prosinca broj oboljelih od gripe u stalnom je porastu. Broj službeno prijavljenih slučajeva tjedno raste za po nekoliko stotina, a vrhunac sezone gripe očekuje se za 2-3 tjedna, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).



Posljednjeg tjedna prosinca službeno je prijavljeno 660 oboljelih od gripe, iako je stvarni broj oboljelih uvijek veći, a za očekivati je da će se na vrhuncu epidemije taj broj kretati između 1000 i 2000 oboljelih tjedno, kaže voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.

Dominira gripa tipa B



Trenutno kod oboljelih dominira gripa tipa B, i to soj koji nije sadržan u ovogodišnjem cjepivu, no Kaić naglašava kako to ne znači da cjepivo ne pruža zaštitu.



Kod virusa A trenutno prevladava podtip H2N1, koji je bio dominantan u populaciji prošle godine.



Kaić kaže da su u zavodima za javno zdravstvo potrošene sve zalihe dodatno kupljenog cjepiva, a još ga se može naći u ambulantama obiteljske medicine.



HZJZ je za ovu sezonu gripe nabavio oko 300.000 doza cjepiva, koje sadrži antigene za virus gripe tipa A, podtipova H1N1 i H3N2, te za virus tipa B.

Kako se zaštititi?

Simptomi gripe bez komplikacija su povišena temperatura, iscrpljenost, drhtavica, gubitak apetita, bolovi u mišićima i zglobovima, curenje i začepljenost nosa, grlobolja i kašalj.



Liječničku pomoć treba potražiti ako oboljeli ima temperaturu koja traje dulje od četiri, pet dana, ako otežano diše, uz kratak dah i jako kašljanje, ako osjeća bol ili pritisak u prsima, vrtoglavicu ili ošamućenost, ako povraća i ima proljev, te ako se povišena temperatura ponovi nakon poboljšanja simptoma.



Stručnjaci ističu kako gripu treba preležati. Pijenje mnogo tekućine i mirovanje važnije je od udarnih doza vitamina C ili češnjaka. Gripa ne zahtjeva posjet liječniku, osim kod komplikacija, oboljeli treba ostati kod kuće i ne širiti zarazu.



Gripu uvijek prati tjelesna temperatura viša od 38 stupnjeva Celzijusa, što isušuje organizam. Najbolji su topli napici (jer prevrući štete grlu, jednako kao i hladni), ne previše zaslađeni i bezalkoholni. Treba ih piti u dostatnim količinama kako bi se nadoknadila tekućina izgubljena znojenjem i visokim temperaturama.



Za spuštanje temperature mogu se koristiti lijekovi za snižavanje temperature i tuširanje u mlakoj vodi, a nikako alkoholni oblozi. Korisne su i pastile za grlo kako bi sluznica grla zadržala vlažnost. U slučaju jačeg kašlja, preporučuje se sirup protiv kašlja.