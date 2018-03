Stiže još snijega, padat će skoro posvuda. Evo gdje će ga biti najviše

Foto: Goran KOvacic/Pixsell, Index



DANAS u 17.15 sati kalendarski je počelo proljeće. Usprkos tome, zima se ne predaje. I neće se predati još nekoliko dana.



Snijeg će u dijelovima unutrašnjosti, posebno u Slavoniji i Lici, početi padati već večeras, a tijekom noći i sutrašnjeg dana proširit će se na gotovo cijelu unutrašnjost, a zabijeliti bi se mogli i dijelovi obale, kao i neki otoci.



Sutra će prevladavati pretežno oblačno s oborinama. U većem dijelu unutrašnjosti padat će snijeg, osobito u istočnim i gorskim krajevima, a najviše u Lici. Na Jadranu povremeno kiša, na jugu i obilnija uz grmljavinu, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije biti i susnježice i snijega. Prema kraju dana većinom prestanak oborina i djelomično razvedravanje.



Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni, na istoku povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu jaka i olujna bura, a na krajnjem jugu i jugo. Najniža temperatura od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna većinom između -2 i 3, na Jadranu od 4 do 9 °C. Na jugu malo toplije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.



U četvrtak slijedi djelomično razvedravanje uz vrlo hladno jutro, a u petak djelomice sunčano uz porast dnevne temperature zraka. Za vikend bi se trebalo zadržati slično vrijeme kao u četvrtak, a temperature će postupno rasti.Na Jadranu u četvrtak djelomično razvedravanje, ali na jugu još ponegdje s kišom, a može biti i snijega nošenog burom. U petak djelomice sunčano i malo toplije, a slično će se vrijeme nastaviti i za vikend.

Crveni alarm zbog jakog vjetra



Za sutra je za područje Kvarnera i Velebitskog kanala na snazi crveno upozorenje Meteoalarma i to ne zbog snijega, već zbog olujnog vjetra koji će puhati. "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu", upozorava Meteoalarm.