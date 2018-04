STIŽE PROMJENA Kiša će nekima pokvariti prvomajski roštilj, pogledajte prognozu po gradovima

Ilustracija: 123rf

SUTRA je praznik rada, što znači da će mnogi građani dan provesti na otvorenom - uglavnom opuštajući se uz roštilj.



Iako su proteklih dana u Hrvatskoj vladale prave ljetne temperature, sutrašnji dan u neke dijelove zemlje donosi promjenu vremena pa će tako mjestimice biti mogući i pokoji pljusak i grmljavinsko nevrijeme.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne je uz umjeren razvoj oblaka mala vjerojatnost za poneki pljusak. Bit će većinom vrlo toplo, ali ipak uz temperaturu malo nižu nego prošlih dana, piše HRT.



U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslijepodne uz više oblaka mala je vjerojatnost za kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura bit će oko 25 °C.



Barem djelomice sunčano bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu. Uz umjeren i jak razvoj oblaka poslijepodne su u gorskim krajevima mogući lokalni pljuskovi, a malo kiše prema večeri te u noći može pasti i na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre od 8 do 11 °C, na moru od 13 do 16 °C, a najviša dnevna između 22 i 25 °C.



U Dalmaciji pretežno sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Mala je vjerojatnost za poneki pljusak u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom sjeverozapadni, a more malo valovito. Poslijepodnevna temperatura između 24 i 26 °C.



Na jugu Hrvatske pretežno sunčano, uz temperaturu između 25 i 28 °C. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema otvorenom sjeverozapadni.

U nastavku donosimo prognozu DHMZ-a za idućih sedam dana po gradovima:

U četvrtak promjena u cijeloj zemlji

Od četvrtka će na kopnu biti promjenljivo, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar.



Do četvrtka će na Jadranu biti pretežno sunčano. Uglavnom na sjevernom dijelu, uz povremeno više oblaka, lokalno može biti i pljuskova. Od četvrtka nestabilno. Bit će promjenljivo oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, koji u srijedu i četvrtak mjestimice mogu biti i jaki, piše HRT.