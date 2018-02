Stižu reakcije na povlačenje Dalije Orešković: "Kažnjavala je i lijeve i desne, bila je hrabra"

Foto: Hina, Index

POTPREDSJEDNIK saborskog Odbora za izbor i imenovanja Silvano Hrelja (HSU) je ''logičnim potezom'' ocijenio odluku Dalije Orešković, bivše predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, da povuče svoju kandidaturu za predsjednicu.



Dosadašnja predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković potvrdila je ranije danas Hini da povlači svoju kandidaturu za predsjednicu Povjerenstva, obrazloživši to rezultatima saborskog glasanja u petak, kada je njezina protukandidatkinja dobila znatno veći broj glasova zastupnika. "Sasvim jasno, ovoga trena moja kandidatura nema potporu u parlamentu te povlačim svoju kandidaturu", naglasila je Orešković u telefonskoj izjavi Hini.



''Meni je to logičan potez nekoga tko je puno dao'', izjavio je Hrelja komentirajući za Hinu njenu odluku. Dodao je kako je teško očekivati da bi se vladajući, koji su se ''dogovorili'' da Orešković ne bude izabrana, predomislili do ponovljenog glasanja, najavljenog za početak sljedeće sjednice.



''Njena je procjena dobra'', ocijenio je Hrelja, izražavajući žaljenje što se pri odlučivanju o tome tko će narednih pet godina voditi Povjerenstvo nije drugačije vrednovao dosadašnji rad.



Orešković, koja se, uz Natašu Novaković, kandidirala za predsjednicu Povjerenstva, na saborskom glasanju u petak dobila je 46 glasova, Novaković 75, jedan manje od potrebnih 76 glasova, pa predsjednica, dakle, nije izabrana. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković objasnio je pritom kako zakon nije anticipirao takve situacije pa je za daljnje postupanje konzultiran saborski Poslovnik, koji pak predviđa ponavljanje glasanja u dva kruga.



''Sukladno Poslovniku morali bismo ponovno glasati o istim kandidatkinjama; budući da sada nema kvoruma to ne možemo napraviti danas, nego ćemo to napraviti na prvoj idućoj sjednici'', najavio je u petak predsjednik sabora.



Hrelja ne dvoji da, unatoč tome što je Orešković povukla kandidaturu, druga kandidatkinja mora proći drugi krug i u tajnom glasanju izboriti 76 glasova.



"Mora biti tajno glasanje za jednog kandidata, tu dileme nema'', kaže potpredsjednik Odbora za izbor i imenovanja.

Što dalje?



"Što se tiče pravnog tumačenja današnje situacije, ona ne postoji. Predsjednik sabora je najavio sjednicu Odbora za ustav, Poslovnik i politički sustav koji će razmotriti današnju pravnu situaciju pa ćemo onda na Odboru iznijeti naše stajalište kako bi dalje trebalo biti."



A zasjedat će vjerojatno sljedećeg tjedna, potvrdio nam je predsjednik Odbora Željko Reiner. Ponovljeno glasanje o predsjednici Povjerenstva ovaj je petak najavljeno u što skorijem roku, no kako je Orešković u međuvremenu povukla kandidaturu konačan stav kako dalje trebao bi donijeti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Bačić i Sanader zasad šute



Stav predsjednika saborskog Odbora za izbor i imenovanja Ante Sanadera (HDZ) za sada nije poznat, jer nije odgovarao na telefonske pozive, kao ni Branka Bačića, predsjednika HDZ-ova Kluba zastupnika, čije je izjave Orešković apostrofirala.



U današnjoj izjavi Orešković je, naime, naglasila kako neprihvatljivom smatra Bačićevu izjavu da će, ako bude potrebno, biti i treći krug glasanja, a ako ni tada ni jedna kandidatkinja ne dobije većinu glasova bit će raspisan novi javni natječaj za izbor predsjednice Povjerenstva.

Orešković je rekla kako joj je ta izjava neprihvatljiva, jer bi, ako bi se ponovio natječaj, to dovelo do dulje blokade rada Povjerenstva i rješavanja aktualnih predmeta.

"Čim nekoga HDZ podržava, vrlo sam skeptičan"

HSS-ov Krešo Beljak i Mostov Nikola Grmoja žale što je Orešković povukla kandidaturu.



"Mislim da je njen čin uzrokovan time što ne želi da bude meta bilo kakvih preglasavanja jer očito nema podršku vladajućih. Našu podršku ima i imala bi je", rekao je Beljak koji je skeptičan oko trenutno jedine kandidatkinje Novaković. "Čim nekoga HDZ podržava, vrlo sam skeptičan", dodao je.



"Posebno sada kada nije prošao šalabahterski naum HDZ-a o njenoj smjeni. Očito su sada predmeti koji su u tijeku, postupci protiv Zdravka Marića i Ivana Vrdoljaka bili presudni da se nju makne", komentirao je Nikola Grmoja. "Čuo sam da je ona u nekakvim dobrim odnosima s Krešimirom Macanom koji je savjetnik premijera. Mislim da nije obećavajući taj izbor", komentirao je Grmoja Novaković.

Mrak Taritaš: Vladajući nastavljaju uništavati povjerenje

"Dalija Orešković pokazala je kako se hrabrim i odgovornim radom može zadobiti povjerenje javnosti u jednu državnu instituciju. U svom radu bez izuzetka je kažnjavala i lijeve i desne, i lokalne vijećnike i najviše državne dužnosnike (pa i mene osobno), a odluke Povjerenstva većinski su potvrđivane i od nadležnih sudova. Nakon što su uništili povjerenje građana u demokratski proces, vladajući nastavljaju uništavati povjerenje u preostale državne institucije koje još uživaju ugled u javnosti", komentirala je na svom Facebook profilu predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

"Ako ima trunku odgovornosti za vladavinu prava, sad bi i protukandidatkinja Dalije Orešković morala povući kandidaturu. Jer ni ona nije izabrana, iako se kandidirala samo da Orešković ne bude izabrana", komentirala je Jadranka Kosor na Twitteru.