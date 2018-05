Što je ovaj reper htio poručiti spotom za pjesmu "This is America" o kojem svi pričaju?

Screenshot: YouTube

DONALD Glover, afroamerički glumac, redatelj, komičar, producent i reper poznatiji po svom umjetničkom imenu Childish Gambino, podigao je popriličnu prašinu spotom za svoju novu pjesmu “This is America”, koja je debitirala na broju 1 Billboardove ljestvice singlova početkom ovog mjeseca.

Spot je predmet brojnih analiza u američkim medijima zbog svog obilja kulturnih i političkih referenci, kao i nasilnih i uznemirujućih prizora nasilja. Negdje na početku videa, Childish Gambino pleše bez majice u hali na glazbu muškarca s kapuljačom preko glave koji svira gitaru, a zatim izvlači pištolj iz hlača i hladnokrvno ubija tog muškarca hicem u potiljak. U tom trenutku kaže “Ovo je Amerika” gledajući u kameru dok predaje pištolj dječaku koji ulijeće u kadar s jastukom, a tijelo ubijenog još dvojica muškaraca odvlače iz kadra.

Potresna scena likvidacije crnca s kapuljačom na glavi

Što ova potresna scena simbolizira? Možda zatvorenika u “black siteu” (tajnoj lokaciji za držanje zatvorenika) CIA-e, možda učestala policijska ubojstva u SAD-u, a možda želi razbiti mit prema kojem je život u Americi lagan i stabilan i privući pažnju na oružano nasilje koje odnosi previše života u toj zemlji, pogotovo života crnaca. A možda Glover, kako je i sam sugerirao, želi ostaviti gledatelju da sam protumači značenje, piše Isaac Bailey za CNN.

Prije Childish Gambina, megapopularna pjevačica Beyonce uhvatila se pitanja policijskog nasilja i rasne nejednakosti u svom spotu za pjesmu Lemonade. Naravno, osim trenutnog policijskog nasilja, Afroamerikanci su u povijesti trpjeli i mnogo brutalnije nasilje u obliku linčovanja - u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. st. u SAD-u je zabilježeno najmanje 4400 slučajeva linča crnaca. Mnogi tviteraši također su primijetili da Glover u spotu zauzima pozu poznatu iz rasističke karikature Jima Crowa, lika iz američke pučke kulture prema kojem su nazvani zakoni o segregaciji i diskriminaciji crnaca koji su bili na snazi do 1965.

Aluzija na pokolj u crnačkoj crkvi 2015.

Gambinov video “hvata vas za vrat”, piše Bailey, upravo zato što izmjenjuje radosne i pomalo luckaste scene plesa i slavlja, koje podsjećaju na poznati spot za pjesmu "Happy" Pharella Williamsa, sa scenama besmislenog nasilja. Tako se u drugoj sceni ubojstva crnački zbor ritmički njiše i pjeva “get your money, black man” (uzmi svoje novce, crni čovječe), a u idućem trenutku Gloveru, koji pleše s njima, netko izvan kadra dobacuje kalašnjikov kojim ih on u jednom rafalu ubija. Ova je scena vjerojatno aluzija na neonacista Dylana Roofa, koji je 2015. u crnačkoj episkopalnoj crkvi u Charlestonu, Južna Karolina, satima slušao biblijske studije da bi potom pobio devet crnih vjernika.

“Policija tripuje, oružje u mom području, imam utoku, moram ih nositi, ovo je Amerika”, repa dalje Glover u ovoj pjesmi. U spotu također zapali joint, pleše s rasplesanim crnim učenicima u uniformama, kao i na krovu automobila, dok se oko njega policajci, prosvjednici i drugi natjeravaju u općem kaosu, da bi se na kraju dao u bijeg pred bijesnom ruljom koja ga hvata, u mraku u kojem se ističu samo njegove oči razrogačene od straha.

Ambivalentna poruka o crnačkoj kulturi i nasilju

Ono što je Gambino složio prava je slika Amerike, gdje toliki među nama mogu plesati i pjevati i smijati se i stvarati. Za sve to vrijeme, drugi su uglavnom ignorirani i zarobljeni u pozadini, boreći se i ponekad umirući u moru ružnoće koju mnogi od nas radije ne bi priznali, znajući da će upropastiti lijepe slike na koje se radije fokusiramo, zaključuje Bailey.

Frank Guan piše za Vulture da je video za "This is America", koji je režirao japansko-američki redatelj Hiro Murai, ambivalentan u smislu da postavlja živopisnu crnačku kulturu ne samo kao suprotnost i otpor smrtonosnom nasilju nego i u određenom sudioništvu s njom - s obzirom na to da je upravo Glover taj koji povlači okidač, a ne bijeli policajac ili neonacist, nakon čega nastavlja plesati i repati kao da se ništa nije dogodilo. "This is America" je zapravo oda vrlo popularnom novom podžanru hip-hopa trapu i odraz sulude društvene stvarnosti iz koje ta vrsta glazbe vuče inspiraciju - u kojoj novac čini čovjeka, a svaki crnac je kriminalac, zaključuje Guan.