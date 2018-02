Što ljudima poručuje prvi kit ubojica koji je naučio govoriti?

Screenshot: Telegraph



VEĆ DUŽE vrijeme poznato je da su orke vrlo inteligentna stvorenja, da uče, komuniciraju te da čak imaju grupna narječja.



U novom istraživanju objavljenom u uglednom časopisu Britanskog kraljevskog društva, orka po imenu Wikie otišla je korak dalje - naučila je oponašati zvukove ljudskih riječi poput 'hello' i 'bye bye'.



Znanstvenici morskog parka u južnoj Francuskoj kažu da je ženka Wikie vokalizacije ljudskih riječi u prosjeku uspjela naučiti vrlo brzo, uglavnom u manje od 10 pokušaja.



Autori ističu da su promatranja u prirodi već ranije otkrila da kitovi ubojice imaju dijalekte koji se mogu povezati s kulturom te da oni najvjerojatnije nisu genetski stečeni.



„Naši rezultati potvrđuju hipotezu da se vokalne varijacije, koje se vide u prirodnim populacijama te vrste, uče društveno, oponašanjem“, pišu autori.



Jedno istraživanje iz 2014. pokazalo je da orke mogu naučiti dijalekte kojima komuniciraju druge skupine orki te da čak uče od drugih vrsta.



Tri orke koje su tri godine provele zajedno s dobrim dupinima promijenile su svoju vokalizaciju na takav način da je ona postala sličnija glasanju dupina. Naučili su čak fućkati i kliktati poput njih.







Četrnaestogodišnja Wikie već je ranije sudjelovala u istraživanjima sposobnosti učenja orki u kojima je važna zapovijed bila da nešto treba kopirati. U novoj studiji ista je zapovijed upotrijebljena da se navede da uči oponašati ljudske glasove.Znanstvenici u istraživanju nisu išli za time da je nauče da riječima komunicira, odnosno da ih koristi za poruke ili zahtjeve. No nitko ne sumnja da su orke sposobne za tako nešto. One nedvojbeno komuniciraju među sobom, a komunikaciju ljudskim riječima već su naučile druge slično inteligentne životinje poput sivih papiga. Orke su tek treća vrsta sisavaca kojoj je pošlo za rukom učenje izgovaranja ljudskih riječi, nakon tuljana i slonova.Među ostalim, znanstvenike je zanimalo mogu li orke, zahvaljujući svojoj sposobnosti učenja dijalekata, naučiti čak i vokalizacije koje im nisu prirodne. Većina životinja ima velikih problema s učenjem ljudskih riječi jer nemaju potreban glasovni aparat. Obično se smatra da se on razvio tek kod homo sapiensa te eventualno kod neandertalaca. Orke se u imitiranju ljudskih glasova ne služe grlom već otvorom za disanje. Mada nisu svi glasovi koje Wikie stvara savršene imitacije, vrlo je jasno što pokušava reći. Među ostalim naučila je oponašati škripanje vrata, zavijanje vukova, izgovarati ime Amy te čak brojati 'one, two, three'.Mada Wikie još nije naučila ljudima prenositi složenije informacije, njezin slučaj nova je poruka u prilog tezi da je držanje orki u bazenima morskih parkova nehumano. Naime, orke su vrlo društvene životinje i žive u zajednicama u vrlo bliskim, obiteljskim odnosima. U zatočeništvu su obično izdvojene iz svojih prirodnih zajednica, ponekad su čak zatočene same ili s pripadnicima drugih vrsta. Osim toga osuđene su na za njih vrlo skučen prostor.Različite orke imaju različite grupne kulture. Često love različite vrste plijena, a članovi jedne skupine rijetko se pare s pripadnicima drugih. Činjenica da dobro oponašaju ljudske glasove pokazuje da je učenje temelj njihove kulture te da mladunci uče od starijih članova obitelji s kojima žive.Kada se orke iz različitih skupina natjeraju na zajednički život u istim bazenima, to može izazvati stres, neprijateljstva pa čak i sukobe. Iskustva su pokazala da orke koje duže vrijeme provedu u zatočeništvu postaju nesposobne za povratak u divljinu. Zbog svega navedenog jedini opravdani razlog da se drže u bazenima jest da učimo o njima kako bismo ih mogli bolje razumjeti i zaštititi. Nažalost, većina orki drži se u morskim parkovima za ljudsku razonodu.