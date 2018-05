Što Plenković čeka?

Foto: Goran Stanzl/Pixsell



PREMIJER bi se, sudeći prema najnovijim izjavama, htio riješiti Martine Dalić kao što se riješio Ante Ramljaka - tako da ona sama da ostavku. Umjesto da nedvosmisleno osudi mailove, Plenković se već danima koprca i brani neobranjivo. Sada bi da ga spasi Martina Dalić.



Da je istinski zabrinut zbog korupcije i milijunskih honorara autora Lexa, Andrej Plenković bi već bio iskoristio priliku za riješiti se potpredsjednice vlade, koju je imao još u slučaju Ante Ramljaka, kada smo otkrili da je vladin povjerenik i jedan od autora Lexa u Agrokoru angažirao svoju bivšu tvrtku. Tek kada je Index objavio da je mjesec i pol istodobno bio zaposlenik Texo Managementa i izvanredni povjerenik, slučaj je prinesen pozornosti premijera.



No umjesto da ga smijeni vlada, od Ramljaka je bila iznuđena ostavka. Sve se pokušalo zataškati i svesti na osobni propust, premda je bilo jasno da se vladin povjerenik, odnosno njegova bivša tvrtka, okoristio svojom funkcijom. Martina Dalić prošla je nekažnjeno. Njezin je zadatak (bio) nadzirati njegov rad.



Prvih nekoliko dana nakon Indexove objave mailova Andrej Plenković čvrsto je branio svoju potpredsjednicu kombinacijom floskula i samosažaljenja, zbog čega je postao predmet sprdnje.



"Što ste toliko navalili na ministricu Dalić koja je dobila nagradu da je to bio najbolji potez 2017.? Ne vidim ništa novoga u mailovima osim ponavljanja priče koju slušamo već nekoliko mjeseci", govorio je novinarima ispred vlade u četvrtak na pitanje o bogaćenju autora Lexa.



Plenković: Zašto su mailovi izašli baš danas?



"Zašto su mailovi izašli baš na dan kad ja dajem veliki intervju i kad primam europsku nagradu?" izgovorio je predsjednik vlade u petak na Pravnom fakultetu.



Osim što je posve promašenim argumentima "zašto baš sada" branio neobranjivo, političar koji se hvali europskim vrijednostima uspio je sumnju na korupciju svesti na detalj. "Mi se sada bavimo detaljima koje ćemo do kraja istražiti, vidjeti da li je tu bilo nekog sukoba interesa. Mislim, ono što ja sigurno neću dopustiti, ni kao čovjek ni kao predsjednik stranke, predsjednik vlade, političar, da ugrozim sve što radim cijeli svoj život zbog nečega što sa mnom, u smislu bilo kakvih nedopuštenih, nezakonitih, a kamoli koruptivnih aluzija, nema veze. Pa to nema šanse. To bi bio stvarno kretenizam, oprostite", rekao je.



U televizijskom intervju s četiri novinara nastavio je s tezom kako u mailovima koje je objavio Index nema ništa novo. Intervju je započet tvrdnjom da je "ispalo da u Hrvatskoj nema dovoljno ljudi pa oni koji su izrađivali taj zakon na kraju na njemu i zarađuju", što implicira slučajnost, mada se očito radi o interesnoj skupini koja se okoristila primjenom zakona koji je sama pisala.



U petak, na sastanku vladajuće koalicije, mediji su citirali njegovu izjavu iz koje su vidljivi nepoznavanje procesa oko Agrokora i nastavak ignoriranja sumnje na korupciju. "Sljedeća dva mjeseca pratimo pripremu i realizaciju nagodbe, a nakon toga ćemo kirurški precizno odstraniti teret i probleme koji su se pojavili u procesu", navodno je rekao partnerima.Plenkoviću nitko od njegove trgovačke koalicije nije protuslovio. Prema našim izvorima samo je jedan član zatražio da treba hitno istražiti tko je Indexu dostavio mailove. Njih, dakle, zanima samo izvor, ne i sadržaj.Plenković je tom nesretnom izjavom o kirurgiji pokazao da ne razumije da je u izradi nagodbe sudjelovalo privremeno povjereničko vijeće koje je izabrano pristrano i ne predstavlja sve vjerovnike na uravnotežen način. Bivši povjerenik i njegovo privremeno povjereničko vijeće su donijeli cijeli niz odluka (plaćanje starih i graničnih dugova) i sklopili su ugovor o roll up kreditiranju. Tim odlukama su osigurali jači položaj toj grupi prilikom glasanja o prihvaćanju nagodbe. Izjava da će nakon nagodbe kirurški odstraniti probleme znači isto što bi značila i tvrdnja da će prvo izgraditi kuću pa provjeriti temelje.U nedjelju je premijer zaokrenuo svoj kurs. Kazao je da nije detaljno pročitao mail komunikaciju potpredsjednice vlade s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na Lex Agrokoru. "Uzet ću si vrijeme, pročitat ću ih i analizirati te nakon toga komentirati", izjavio je premijer.Naravno, uhvatili smo ga u nedosljednosti. Prvo je govorio da u mailovima nema ništa novo, a kasnije da ih nije ni pročitao. Kako onda zna da nema novih elemenata, znači li to da je nekoliko dana ranije obmanjivao javnost?I na kraju, spominjanjem "analize", identično kao i u slučaju Ramljak, Plenković si zapravo kupuje vrijeme. I onda su mu trebali vrijeme i analiza onog što se može shvatiti u pet minuta. I bez dokazane kaznene odgovornosti, ovdje nesumnjivo postoji politička i moralna odgovornost, jer su si autori zakona osigurali desetke milijuna kuna zarade.Ramljaka je uspio nagovoriti na ostavku pa sad misli da će i Dalić. No, zapravo, zašto bi mu potpredsjednica vlade olakšavala posao? Slučaj Hotmail je njegova odgovornost. Andrej Plenković je prvi čovjek u vladi. Sad mora pokazati je li samo zakasnio ili je od početka bio dio ekipe. Kako je to lijepo rekla Dalija Orešković, svi koji u mailovima ne nalaze ništa sporno broje svoje zadnje dane na javnoj sceni.

