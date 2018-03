ŠTO SE DOGAĐA NA KOSOVU? Duge cijevi na cestama, zabranili ulaz srpskim ministrima, Vučić bijesan

Screenshot: RTS



VLASTI u Prištini zabranile su danas ulazak na teritorij Kosova srpskim ministrima Aleksandru Vulinu i Vladanu Vukosavljeviću, a prethodno je ulaz zabranjen i šefu vladina ureda za Kosovo Marku Đuriću te glavnom tajniku srpskog predsjednika Nikoli Selakoviću, objavila je Radiotelevizija Srbije.



Prema izvješćima RTS-a s terena oko 13 sati, jake snage kosovske policije, naoružane dugim cijevima i s fantomkama na glavama, raspoređene u nekoliko blindiranih vozila, na raskršću kod Banjske, desetak kilometara od Kosovske Mitrovice, kontroliraju promet i putnike.



Kosovska policija prethodno je, oko 11:30 sati, na prijelazu Jarinje onemogućila prolaz ministru kulture Vladanu Vukosavljeviću, "iako je njegov posjet manastirima na Kosovu uredno najavljen", javio je reporter RTS-a s prijelaza Jarinje.

15:25 Na zabranu ulaska srpskim ministrima na Kosovo i Metohiju glasnogovornica Europske komisije Maja Kocijančić reagirala je izjavom da obe strane moraju poštivati dogovor u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine o posjetama dužnosnika.



"Sva pitanja od zajedničkog interesa moraju se rješavati u okviru dijaloga, u duhu nastavka normalizacije odnosa", poručila je Kocijančić.

14:45 Ispred zgrade Mitrovačkog dvora okupljen je veliki broj građana koji prosvjeduju zbog poteza kosovskih vlasti.

14:30 U Kosovskoj Mitrovici je pomaknut početak razgovora u okviru unutarnjeg dijaloga zbog napete situacije na sjeveru pokrajine. Zasad nije poznato hoće će i kada konferencija, na kojoj su trebali sudjelovati srpski ministri, biti održana.



14:15 Kosovski ministar vanjskih poslova Bedžet Pacoli upozorio je na Twitteru da bez dozvole nitko ne može ući na teritorij Kosova i poručio da će svatko tko to pokuša biti uhapšen.

14:00 "Mislim da se radi o jednom inatu, koji ne vodi ničemu, koji je besmislen i pogrešan. Mi smo pripremili posjet našim manastirima, a ova odluka predstavlja jedan ozbiljan gaf, velik propust koji ne pridonosi ukupnoj situaciji", rekao je za RTS ministar Vukosavljević.



U okviru unutarnjeg dijaloga o Kosovu u Kosovskoj Mitrovici za danas je, simbolično u 12 sati i 44 minute, prema broju Rezolucije UN-a o Kosovu, bio zakazan skup na kojem je najavljeno i sudjelovanje Marka Đurića i Nikole Selakovića.



Kako prenosi RTS, zamjenik zapovjednika Kosovske policije (KP) Besim Hoti izjavio je da interventne jedinice za regiju Sjever "imaju zadatak da direktoru ureda srpske vlade za Kosovo Marku Đuriću ne dozvole da pređe administrativnu liniju".

Vučić sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za utorak prijepodne u povodu trenutne situacije i napetosti na Kosovu, objavili su beogradski mediji.



Pozivajući se na neslužbene izvore, beogradski Blic na svom internetskom portalu navodi da će se "osim o Kosovu i Metohiji razgovarati i o drugim temama".



Sjednica je zakazana za utorak u 10 sati, ali u Vučićevu uredu ne navode detalje vezane za to zasjedanje Vijeća za nacionalnu sigurnost.



Tenzije između Beograda i Prištine narasle su poslije prošlotjednog sastanka Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hashima Thacija sa šeficom eurodiplomacije Federicom Mogherini u Bruxellesu, nakon kojeg se Vučić požalio da Priština već pet godina nije ispunila obveze iz briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih općina (ZSO) i poručio kako "Srbija ne može ukinuti samu sebe da bi netko bio zadovoljan".



"Rekao sam večeras Mogherini da je Srbija na europskom putu. Borit ćemo se da učinimo sve da napredujemo, ali nemojte misliti kako je moguće da Srbija uruši sve svoje nacionalne i državne interese da bi neki u Europi i svijetu mogli biti zadovoljni", rekao je Vučić poslije tog sastanka, nezadovoljan što albanska strana nije ispunila svoje obveze, a Srbija je iz dana u dan pod sve većim pritiskom da riješi kosovsko pitanje kao preduvjet u daljem napretku ka članstvu u EU-u.

"Uvreda za Srbe i Srbiju"



"Srbiji su potrebne investicije iz EU-a, ali nitko ne može očekivati da Srbija ukine sebe jer je pritisak snažan i da je naša potreba za boljom ekonomijom toliko velika da ćemo se ukinuti", naveo je Vučić.



U međuvremenu je šef diplomacije Ivica Dačić izjavio kako bi on povukao potpis s briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom.



On je podsjetio da je do postizanja tog sporazuma imao više od 40 sastanaka s bivšom šeficom eurodiplomacije Catherine Ashton i kosovskim predsjednikom Hashimom Thacijem i naglasio kako je danas, kad "ni pet godina poslije toga nema ništa od Zajednice srpskih općina, logično da se u Srbiji osjećaju prevarenima".



Kosovski premijer Ramush Haradinaj izjavio je u međuvremenu kako "nije imao vremena" pročitati briselski sporazum, što je Vučić nazvao "uvredom za zdrav razum, za Srbe i Srbiju", a Dačić "licemjerstvom".



Sve napetija situacija



Ivica Dačić, koji je i prvi potpredsjednik vlade Srbije, pozvao je "sve u Srbiji" da podrže Vučića i stanu uz Vučića i njegovo "čvrsto odbijanje da prizna samoproglašeno Kosovo".



"Da znaju da iza toga stoji narod, a ne da Vučića samog ostavljamo pred raznim pritiscima. To je moj cilj, da EU i Priština znaju da njihove laži i prevare moraju imati kraj", rekao je Dačić za današnje Večernje Novosti.



Briselski sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine potpisan je poslije višemjesečnih pregovora u travnju 2013. godine pod pokroviteljstvom EU-a, uz preuzimanje međusobnih obveza obje strane na ispunjavanju 15 točaka tog dokumenta.



Jedna od obveza Prištine bila je i formiranje asocijacije srpskih općina (ZSO) koja bi omogućila Srbima kontrolu lokalne vlasti u općinama gdje su većina, ali kosovske vlasti taj dio sporazuma još nisu ispunile što je u Beogradu unijelo dodatnu nervozu, s obzirom na sve veće pritiske Zapada i EU-a da se s Kosovom napravi pravno obvezujući dokument koji je Srbiji preduvjet za napredak u eurointegracijama i približavanje članstvu u EU-u.



