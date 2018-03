Što se to događa u HDZ-u? Vrh stranke digao bunu protiv Plenkovića

Foto: Petar Glebov/Pixsell



PLENKOVIĆEVA najava ratifikacije Istanbulske konvencije izazvala je pobunu unutar HDZ-a. Neki od najutjecajnijih HDZ-ovca otvoreno su se usprotivili premijeru, pa je Plenković sinoć organizirao sastanak kluba zastupnika izvan Zagreba, na koji nisu došli potpredsjednik stranke Milijan Brkić ni Davor Ivo Stier koji je u Argentini.



Može li sukob oko Istanbulske značajnije uzdrmati premijerovu poziciju? Može li dovesti do raskola u HDZ-u i je li zagovaranjem Istanbulske Plenković ušao u sukob s Crkvom? Tradicionalna HDZ-ova saveznica otvoreno se usprotivila konvenciji o zaštiti žena i obitelji od nasilja, plasirajući paranoje u vidu "rodne ideologije". To su teme o kojima smo razgovarali s politologom Bertom Šalajem kojeg je Plenkovićev potez - iznenadio.



Šalaj: Plenkoviću se suprotstavilo četvero vodećih ljudi



"Očekivao sam da će odgađati ratifikaciju. Pokazalo se da se dogodio neposluh dijela vodećih ljudi, Davor Ivo Stier je politički tajnik, Miro Kovač je međunarodni tajnik, Milijan Brkić je zamjenik predsjednika stranke, Ivana Maletić je potpredsjednica. To su četvero ljudi iz samog vrha. Ne sjećam se da je vrh HDZ-a dosad otkazao poslušnost svome predsjedniku. Činjenica jest da Plenković sada ima problema, nisam siguran da će se znati izvući", komentirao je Šalaj.





Na upit je li se time otvoreno suprotstavio Crkvi, Šalaj kaže da je ta tema vezana uz Crkvu i različite udruge, no za njega je to prije svega unutarstranačka borba. "Sigurno da Stier ima dobre odnose s vrhom Crkve, no nisam sklon vjerovati da je to udar vrha Crkve na Plenkovića. Čini mi se da je to svjetonazorska tema koju je Plenković podcijenio jer jedan dio HDZ-a od toga ne želi odstupiti", kazao je.Istaknuo je kako Istanbulska konvencija može biti usvojena glasovima oporbe, no to će imati posljedice za stranku, naročito ako značajan dio zastupnika, njih desetak, ne glasa za konvenciju."HDZ to nikad nije napravio pa neće ni sada, rušiti svog premijera dok je na vlasti. Ali ovo je nova situacija gdje imate otvorenu pobunu protiv lidera stranke", upozorio je Šalaj.Usporedio je Sanadera s Plenkovićem, kazavši da je bolje mogao kontrolirati stranku nego današnji šef stranke. "Indikator toga je bio kad se okružio mladim kolegama i kolegicama koje je doveo iz Bruxellesa. To je bio znak da vodstvu stranke koje nije ni birao jer su došli s Karamarkom očito ne vjeruje, ali ne vjeruju oni ni njemu. Očito ga smatraju dovoljno slabim, a sebe jakima da se suprotstave", kazao je Šalaj.Sukob oko Istanbulske za njega je unutarstranački, svjetonazorski sukob u kojem jedan dio stranke misli da HDZ mora biti drugačija stranka od one kakvu vidi Plenković."HDZ je uvijek bio pokret koji je imao frakcije, nacionalističku, klerikalnu i ovu koju predstavlja Plenković - to je mainstream desnih stranaka kakvi su pučani. Sve ovisi o tome kakav je odnos snaga u HDZ-u. Moguće je i da je ovo samo jedan povod da se krene na Plenkovića i iskoristi tema da bi ga se oslabilo. No još uvijek ne vjerujem, bez obzira na to koliko su HDZ-ovci vezani uz Crkvu, da su u stanju ići do kraja i srušiti vladu", smatra.Kada je Karamarko otišao HDZ je zaključio, iako se spominjao Stier i Hasanbegović, da jedinu šansu za pobjedu na izborima ima političar poput Plenkovića.

"Nisam siguran da Stier može skupiti glasove s centra. Možda i Plenkovićeva oproba unutar HDZ-a računa na to da su SDP i opozicija slabi? Ipak mislim da Plenković traži rješenje da pojedincima dozvoli glasanje po savjesti, s obzirom na to da se uvjerio da postoji jaka oporba. Mogao bi razmišljati i o unutarstranačkim izborima, na kojima bi ojačao svoj legitimitet u predsjedništvu i u nacionalno vijeće doveo ljude koji su mu odani, kao što je to mogao Sanader. Ovo je vrlo zanimljiva situacija koju dosad nismo imali u HDZ-u. Možda je došlo do toga da Plenković, odnosno HDZ više ne mogu držati sve frakcije unutar stranke", zaključio je.