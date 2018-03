ŠTO SLIJEDI Gdje će se Trump i Kim Jong-un sastati i što će reći?

Foto: FAH

ŠOKANTNA najava do sada nezamislivog susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una zadnji je i zadivljujući iskorak u diplomatskom vrtlogu.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!