Što stoji iza Trumpovih izjava u kojima govori da imigranti nisu ljudi nego životinje?

TRUMPOVI najnoviji ružni komentari o nedokumentiranim imigrantima u SAD-u otkrivaju što je u samoj srži američke politike o imigrantima, piše Harry Cheadle za Vice. U nastavku donosimo dijelove njegova komentara.







"Tijekom okruglog stola o imigracijskoj politici održanog u srijedu u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako su imigranti koji dolaze u SAD i oni koji su deportirani "loši ljudi".



"To nisu ljudi. To su životinje, a mi ih iz zemlje vadimo brzo kao nikada dosad. Zbog mlakih zakona oni ulaze brzo, mi ih uhvatimo, pa pustimo, pa opet uhvatimo, pa ih opet pustimo. To je ludo. To su, kako sam već rekao, najgluplji zakoni o imigraciji na svijetu. Zato ćemo se za to pobrinuti", zaključio je.



Trump tvrdi da nije sve nedokumentirane imigrante želio nazvati životinjama, već samo kriminalce iz bande MS-13, na koje se referirao netko prije njega u govoru.



Trump je, kao i obično, blebetao o nepovezanim temama, pa je nejasno o kome je zapravo govorio. No, treba naglasiti kako Trumpova administracija preuveličava prijetnju koju predstavlja banda MS-13.



Također treba podsjetiti da je Trump imigrante iz Meksika nazvao "silovateljima", a afričke zemlje "vukojebinama", pa i proučiti što njegova administracija zapravo čini po pitanju imigracije."

Agresivna anti-imigrantska retorika



"Trumpove izjave o imigrantima pune su predrasuda. On govori o ljudima koji se "slijevaju" niz američko-meksičku granicu, a za borbu protiv nepostojećih valova migranata mobilizirao je Nacionalnu gardu.



Njegova administracija koristi sličnu retoriku. Njegov voditelj kabineta John Kelly nedavno je izjavio da imigranti "nisu ljudi koji bi se lako asimilirali u moderno društvo u SAD-u", dodajući da se radi o seljacima koji nemaju ni osnovnu školu.



Strahovi da će SAD preplaviti horde neobrazovanih stranaca duboko su ukorijenjeni. Međutim, vodstvo zemlje već dugo nije tako otvoreno širilo neprijateljstvo prema imigrantima. Trumpov animozitet prema pridošlicama obilježio je čitav početak njegovog predsjedničkog mandata.

Tijekom mandata Baracka Obame zabilježen je nebrojen broj policijskih akcija usmjerenih na imigrante i rekordan broj deportacija imigranata.



Međutim, njegova administracija pokušala je prioritet staviti na nedokumentirane imigrante koji su počinili ozbiljne zločine, a tijekom svojeg drugog mandata Obama je izdao naredbe kojima su od deportacije zaštićeni mnogi koji nemaju američke papire."



Slomljeni sustav



"Pod Trumpom, američka služba za imigraciju i carine ICE cilja sve nedokumentirane imigrante, što je dovelo do velikog porasta u broju uhićenja. Na najpogođenijim područjima ljudi se boje djecu pustiti u školu ili otići liječniku kako ih ne bi uhitile kontrole.



ICE-ove akcije mnogi političari i zagovornici prava imigranata proglasili su neustavnim. U ožujku, jedan je par poginuo u ICE-ovoj automobilskoj potjeri za njima. Američki sudovi pretrpani su slučajevima azilanata, od kojih neke čeka smrtna kazna ako budu deportirani u zemlje iz kojih dolaze.



Ne radi se samo o "zakonu i redu", jer američka vlada pokušava ograničiti i legalnu imigraciju, drastično srezati prihvat izbjeglica (osobito muslimana) te imigrantima zapriječiti pristup socijalnim službama.



Trumpovi napori smanjili su broj ilegalnih prijelaza granice, no ne onoliko koliko on tvrdi. Broj ilegalnih imigranata u SAD-u već je godinama na istoj razini. Prema istraživanju centra Pew Research, njih je 2014. godine bilo oko 11 milijuna, a 66 posto ih je u SAD-u živjelo više od deset godina.



Mnogi od njih vode stabilne živote, imaju bračne drugove ili djecu koja su američki građani. Neki od njih u SAD su došli kao djeca i ništa ih ne veže sa zemljama u koje bi mogli biti deportirani."

Američki zakonodavci nesposobni su riješiti problem



Bivši predsjednik SAD-a George W. Bush predložio je paket reformi kojim bi se nekim nedokumentiranim imigrantima dodijelio legalan status u zamjenu za strože kontrole na granicama, no usprotivila mu se većina republikanaca i neki demokrati. Sličan prijedlog zakona propao je i 2013. godine.



Senator Ted Kennedy, jedan od pisaca prijedloga Bushevih reformi, poslije je kazao: "Što oni namjeravaju učiniti s 12 milijuna nedokumentiranih u zemlji? Poslati ih natrag u zemlje diljem svijeta? Ovdje osnovati neki oblik Gestapa kako bi pronašli te ljude koji se kriju u sjenama? Što je njihova alternativa?"



Obama je naposljetku bio primoran zaobići zakonodavni proces i donijeti odluku poznatu kao DACA, kojom je zaštitio takozvane "sanjare", imigrante koji su ilegalno ušli u SAD kao djeca.



Trump, naravno, nastoji ukinuti taj program, no za sada ne uspijeva. Pojedinačni američki gradovi i države uveli su i takozvane "zaštitničke" politike, kojima nedokumentirane imigrante štite od izručenja ICE-u.



Dio policije slaže se da takve politike pomažu i policiji, jer se lokalne zajednice imigranata bez takvih propisa boje policiji prijavljivati zločine. Trumpova administracija pokušava ukinuti takve "gradove utočišta", zbog čega trenutno tuži Kaliforniju.



Trump vodi najjednostavniju moguću politiku



Američki je Senat u veljači, nakon žustre rasprave, odbacio četiri prijedloga zakona o imigraciji, koji su predstavljali različite pristupe reformi. Budući da SAD nema jasnih zakona o tome koga treba deportirati, Trump je slobodan voditi najjednostavniju i najagresivniju migracijsku politiku.



To je budućnost kakvu je predvidio i Kennedy - masovna deportacija što je moguće više nedokumentiranih imigranata iz SAD-a.



Neki Amerikanci takvu okrutnost brane s pravnog ili ekonomskog stajališta. Međutim, Trumpova obrana je jednostavnija - on jednostavno želi da ti ljudi odu iz Amerike jer ih on smatra ološem.

Možda je olako cjelokupnu američku politiku o imigrantima nazvati rasističkom, no Trump nam ne ostavlja puno izbora", zaključuje Cheadle za Vice.