Što stoji u pozadini priče o cenzuri Pičkinog dima u osječkom muzeju?

1. PROSINCA 2017. u osječkom Muzeju likovne umjetnosti održana je izložba koja je podigla prašinu u konzervativnom dijelu javnosti. Izložba je organizirana povodom deset godina fotografije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a posebno je ostao upamćen uradak autorice Ane Petrović, nazvan Pičkin dim. Fotografkinja nam je ustupila svoje djelo za potrebe opreme ovog članka.



Neki portali prenijeli su žalbe pojedinih građana koje je uznemirio Pičkin dim, navodeći kako je neprimjereno da se "za vrijeme Adventa prikazuje pornografija u Muzeju likovnih umjetnosti". S druge strane, u medijima se pojavila i informacija kako je upravo Pičkin dim razlog vjerojatne smjene aktualne ravnateljice osječkog muzeja, Jasminke Mesarić.



Koja je pozadina razrješenja ravnateljice?



Pokušali smo doznati koja je pozadina razrješenja ravnateljice Mesarić. Radi li se zbilja o primitivnom pokušaju cenzure Muzejskog vijeća ili je u pitanju slojevitija problematika?



Sama izložba predstavljena je kao katalog odabranih radova studenata Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku pod mentorstvom profesora Vladimira Freliha. Predgovor kataloga potpisuje Leila Topić, viša kustosica Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.



Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku, navodi kako sporna izložba predstavlja “simbiozu nastavnog procesa i kreacije studenata i profesora Umjetničke akademije u Osijeku gdje svatko ponaosob predstavlja svoj umjetnički izražaj.



“Osebujnost svakog rada u ovom katalogu pokazuje promišljanje studenata o mediju fotografije kao provokativnom poticaju za afirmiranje njihovih ideja koje zaslužuju biti pokazane pod okriljem Akademije”, piše osječka dekanica.



Sjednica Muzejskog vijeća



Index je u posjedu zapisnika sjednice Muzejskog vijeća, održanog 13. veljače ove godine. Članovi navedenog vijeća su Mile Kaselj, Matej Balaž, Borivoje Eklemović, Gordana Lesinger i Valentina Radoš, a na ovoj sjednici su raspravljali o razrješenju dužnosti aktualne ravnateljice Jasminke Mesarić. Na sjednici su navedeni svi razlozi zbog kojih je vijeće tražilo smjenu ravnateljice. Također, dotaknuli su se i sporne izložbe.



Sjednici je nazočila i sama Jasminka Mesarić.



Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice, Mile Kaselj je ponudio ostavku na mjestu predsjednika Muzejskog vijeća, a njegovo mjesto zauzeo je Matej Balaž, inače odvjetnik.



Nakon rasprave o mišljenju Stručnog vijeća, predstavljeno je i očitovanje same ravnateljice. Ona negira optužbe vijeća i tvrdi da je svoj posao obavljala savjesno i zakonito. Redom navodi razloge zbog kojih je Muzejsko vijeće želi smijeniti i negira ih.



Razlozi za razrješenje



Tako kaže kako nije istina da je za vrijeme njenog obnašanja dužnosti bilo nepravilnosti u otkupu umjetnina. Također navodi da nije bilo nepravilnosti oko trošenja novčanih sredstava za putne troškove. Nadalje, ravnateljica je u očitovanju navela da nije bilo ni nepravilnosti oko trošenja sredstava za uređenje podrumskog prostora. Opovrgava da je utrošeno preko 30.000 kuna i tvrdi da se radilo o daleko manje iznosu od navedenog. Ne navodi točan iznos.



Osporila je navod “da je narušila ugled Muzeja izložbom ‘10. godina fotografije na UAOS’ čime je izazvala zgražanje javnosti, kao i negativne reakcije publike što je pobliže popraćeno medijskom pozornošću".



Otkupljivanje neplaniranih umjetnina



Muzejsko vijeće zaključilo je da kako je očitovanje ravnateljice neosnovano jer nije iznijela nikakve činjenice kojima bi osporila i pobila razloge za razrješenje.



Smatraju kako je ravnateljica izmanipulirala Muzejsko vijeće i Osječko-baranjsku županiju, predlažući otkup jednih radova, a otkupljeni su neki sasvim drugi. Navode kako je jedan rad otkupljen za višestruko veću cijenu od planiranih, iako uopće nije bio u programu otkupa umjetnina.



Također, opovrgavaju i ostale navode iz ravnateljičinog očitovanja, ocjenjujući ih neosnovanima.



Potpuni zapisnik sa sjednice možete pogledati u prilogu.



Odgovarajući Jasminki Mesarić, novopečeni predsjednik Muzejskog vijeća osvrnuo se i na spornu izložbu.“Nitko autorima ne osporava autorstvo, niti ograničava slobodu umjetničkog izražavanja, međutim svakako su Muzej kao javna ustanova koja je ustupila svoj izložbeni prostor, a time i njegova ravnateljica, trebali povesti računa o tome da je predmetna izložba postavljena u vrijeme Adventa, kao i da su pojedini izloženi radovi vrlo provokativni te da bi kao takvi mogli povrijediti ničije osjećaje, odnosno uznemiriti posjetitelje po bilo kojoj osnovi. Razvidno je da se ovdje o tome nije vodilo računa jer je upućen niz primjedbi i kritika uznemirenih građana u svezi pojedinih radova prezentiranih na spomenutoj izložbi”, rekao je Matej Balaž.Kontaktirali smo ravnateljicu Mesarić. Zanimalo nas je njeno mišljenje o izložbi i optužbama koje je Muzejsko vijeće iznijelo protiv njenog načina vođenja osječke kulturne ustanove.Nije imala komentara.Prema Zakonu o muzejima, članovi Muzejskog vijeća imenuju se iz "redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika". Zanimalo nas je stav novog predsjednika vijeća Mateja Balaža. Nakon nekoliko neodgovorenih poziva, javili su nam se iz njegova odvjetničkog ureda i poručili kako je Balaž na putu.Kontaktirali smo zatim Milu Kaselja, donedavnog predsjednika Muzejskog vijeća. Prije posla u Muzeju likovne umjetnosti, Mile je radio kao direktor đakovačkog komunalnog poduzeća.Zanimalo nas je što Kaselj misli o smjeni ravnateljice te je li zahtjev za razrješenjem Jasminke Mesarić povezan s izložbom i Pičkinim dimom.

"Županija je zatražila reviziju poslovanja ravnateljice. Ako mišljenje revizije bude pozitivno, ona ostaje na funkciji. Ako ne bude pozitivno, bit će smjena. Mi nemamo veze s tim, već županija", rekao nam je Kaselj.



"Mi radimo volonterski. Mi čak nismo bili članovi odbora prošle godine kad je odabrana sporna izložba, s tom slikom. Ja osobno nemam ništa s tom slikom. Već je bila revizija koja nije imala pozitivno mišljenje. Međutim, došlo je do promjene vlasti koja je nanove zatražila reviziju", dodao je.



Imate li svoj stav o fotografiji?



"Ja osobno kad gledam tu sliku, ona mi je kao ona lampa. Znate, kad je gledate iz daljine pa izgleda kao nešto", kaže bivši predsjednik Muzejskog vijeća.



"Meni slika uopće nije sporna. Cijeli predmet nema veze s izložbom već sa županijom koja je zatražila izložbu. Nije sporna izložba, sporno je desetak drugih stvari", napominje.



"Mi kao Muzejsko vijeće ne biramo ni izložbe, ni kad će one biti, ni što će biti izloženo. Prenosimo ono što županija kaže. U principu, umjetničko vijeće muzeja bira slike i izložbe. Oni naprave godišnji plan koji se ostvaruje. Mi nismo ni bili članovi prošle godine kad je odabrana ova izložba. Bila bi druga stvar da sam ja tada bio član pa da sam zabranio takvu izložbu", kaže nam Kaselj.



"Meni na toj slici nije ništa neprimjereno, nisam ni vidio tu izložbu. Mislim da je zapravo revizija najviše sudjelovala u cijeloj priči", rekao je član Muzejskog vijeća.



Magistar za marketing



Upitali smo ga što je po struci.



"Ja sam magistar za marketing", odgovorio nam je.



"Razumijete, predsjednik je odvjetnik, ova je profesorica. U prošlom sazivu bio je profesor Šola. Naputak može biti, ali ne mora. Razumijete? Gdje biste vi u ovom trenutku u Slavoniji našli deset umjetnika koji ne rade u nekom muzeju, a da donose odluke u ovom? To bi bio sukob interesa, to se ne može poklopiti. To eventualno Zagreb može pokriti, ali ne znam može li ijedan drugi muzej", objašnjava nam Mile.



"Bio sam direktor komunalnog poduzeća, a prije toga sam bio brand menadžer u Badelu. Imam svoju firmu. Razumijete, vi nećete pisati samo crnu kroniku ako ste novinar, je li tako? To je kao da ja vama kažem kako to da vi sad istraživački radite ovo, a uvijek ste pisali crnu kroniku. Profesor Šola je bio u prošlom savezu kad je odabrana ta izložba, tako da ja nemam ništa s tim", rekao je Mile Kaselj u razgovoru za Index.

