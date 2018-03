Stotine tisuća mladih prosvjedovalo protiv oružja diljem Amerike: "Zaštitite učenike, a ne pištolje"

Foto: Hina/EPA

AKTIVISTI za registraciju birača u subotu su prisustvovali prosvjedima mladih Amerikanaca protiv vatrenog oružja, prijavivši na njima tisuće novih glasača koji žele maknuti protivnike čvršće kontrole oružja iz politike.



Izbori za Kongres se održavaju za osam mjeseci, pa su aktivisti došli na oko 800 marševa diljem države kako bi registrirali glasače za koje se pretpostavlja da će podržati demokrate ili neovisne kandidate koji zahtijevaju strožu kontrolu prodaje oružja.



Volonteri udruge za registraciju glasača HeadCount su u Washingtonu uzvikivali "Demonstracije bez registracije vode do frustracije".



"Emma Gonzalez iz škole u Parklandu pozvala je da veći broj Amerikanaca izađe na izbore i zato je HeadCount ovdje", istaknuo je 26-godišnji volonter Aaron Ghitelman o učenici koja sa svojim kolegama vodi pokret za čvršću kontrolu oružja koji je krenuo nakon masakra u njezinoj srednjoj školi 14. veljače.



Hugh Williams bio je jedan od mnogih 18-godišnjaka koji su se odazvali njihovom pozivu.



"Registracija za glasovanje mi je danas skinula teret s ramena. Što više vidim ljude kako marširaju i zauzimaju se za stvar u koju i ja vjerujem, želim da i moj glas bude važan", rekao je na skupu u Washingtonu i dodao kako oružano nasilje uništava njegovu zajednicu.







Organizatori registracije nadali su se da će u subotu prikupiti barem 25 tisuća novih glasača, što bi mogao biti znatan vjetar u leđa demokratima kao pobornicima strožih kontrola.Sedamnaestogodišnja Kara Sharp iz savezne države Illinois je na prosvjedu u Chicagu nosila natpis "Zaštitite učenike, a ne pištolje – glasač 2020. godine" nakon što je doputovala na demonstracije sa svojim 53-godišnjim ocem.Volonteri lokalne skupine Indivisible435, koja podržava progresivne političke kandidate, otkrila joj je kako se registrirati za izbore kad se vrati doma jer u Chicagu nije imala svoju vozačku dozvolu."Vrijeme je za razoružavanje mržnje. Uzet ću u obzir NRA-ovo rangiranje političara i kako se oni odnose prema LGBT pitanjima", naglasila je Sharp, referirajući se na ocjenjivanje članova Kongresa koje provodi Nacionalno udruženje za oružje.Aktivisti ciljaju na oko 4 milijuna Amerikanaca koji će ove godine napuniti 18, kao i na one koji imaju između 19 i 21 godina, no dosad nisu glasovali.Izlaznost mladih na američkim izborima često je niska. Anketa Reutersa i Ipsosa objavljena u ponedjeljak pokazala je da 64 posto onih starih između 18 i 29 godina tvrdi da će glasati na izborima 6. studenog, dok to neće učiniti 27 posto.