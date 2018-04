Štrajk željezničara paralizirao Francusku, prema Parizu vozi svaki osmi vlak

Screenshot: YouTube

SLUŽBE francuskih željeznica desetkovane su danas, prvog dana štrajkova koji bi se mogli protegnuti na tri mjeseca i postati težak ispit za reforme koje predsjednik Emmanuel Macron želi provesti u svrhu moderniziranja francuskoga gospodarstva.

Četiri vodeća sindikata sazvala su dvodnevni štrajk, a kane ga održavati svakih pet dana kroz iduća tri mjeseca.

