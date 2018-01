Stranke Amsterdamske koalicije objavile što im je glavni cilj i koji su im sljedeći potezi

Foto:

MODERNA država sagrađena na temeljima liberalnih demokracija cilj je stranaka GLAS, Pametno i IDS koje okupljene u neformalnu Amsterdamsku koaliciju žele građanskoj opciji u Hrvatskoj ponuditi nadu, vjeru i optimizam u bolju budućnost, izjavila je u Zagrebu predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.



"U politici je važan pametan i napredni glas. Apsolutno je jasno što je tu pametno, što je glas a napredno je IDS, pa nas tako i doživljavajte", izjavila je na konferenciji za novinare predsjednica GLAS-a Mrak Taritaš, domaćica prvog sastanka na vrhu predsjedništava stranaka GLAS, Pametno i IDS održanog u zagrebačkom Hotelu Internacional,



Želeći iskoristiti neformalnu sintagmu Amsterdamska koalicija, kako su mediji nazvali suradnju tih triju stranaka, GLAS, Pametno i IDS žele "ponuditi jednoj građanskoj, pristojnoj opciji u Hrvatskoj nadu, vjeru, optimizam da postoje neki ljudi koji se bave politikom, da su oni okupljeni u trima strankama liberalnih usmjerenja, da imaju zajedničke ideje i da imaju ideju kako učiniti Hrvatsku boljom", rekla je Mrak Taritaš.



Na tome tragu organiziran je i taj sastanak, kojemu je cilj u prvome redu bolje međusobno upoznavanje, ali i razmjena ideja, iskustava i mišljenja, "i to ne na način da kritiziramo, nego da ponudimo optimizam", ustvrdila je.



Mrak Taritaš smatra da Hrvatskoj nedostaje nada, vjera u budućnost i optimizam a mi, kazala je, "to želimo ponuditi kroz konkretne ideje i prijedloge. Mi smo društvo ljudi koji se bave politikom, koji žele jednu pametnu, naprednu Hrvatsku, u kojoj će se glasno govoriti".



Tri su temelja svake političke stranke - programski, organizacijski i medijski, rekla je, a kada je riječ o Amsterdamskoj koaliciji, sljedeći je korak dogovoriti pristup u sva tri. Jedan od organizacijskih ciljeva svakako je vezan uz ''tri seta izbora'': za Europski parlament, za predsjedničke, te za parlamentarne izbore, rekla je Mrak Taritaš.



Na novinarsko pitanje planiraju li tri stranke izaći sa zajedničkim kandidatom na predsjedničke izbore, te razmišlja li i sama o kandidaturi za mjesto predsjednice hrvatske države, Anka Mrak Taritaš je rekla kako je to svakako jedna od ideja, ali kako je još prerano da bi se razgovaralo o jednom imenu, a ona sama o kandidaturi ne razmišlja, niti je isključuje.



"To me uvijek pitaju. Kad bi predsjednički izbori bili uskoro, čvrsto bih rekla 'ne', ali u politici sam naučila da nikad ne treba reći ni čvrsto ni tvrdo 'ne', pa to ni neću reći. Za sada ne razmišljam o tome", kazala je novinarima Mrak Taritaš.



Suglasje o nizu teme, među kojima reviziji Vatikanskih ugovora; idemo korak po korak



U dosadašnjoj razmjeni mišljenja tri su stranke utvrdile postojanje suglasja oko niza tema, kao što je, među ostalim, pitanje revizije državnih ugovora Republike Hrvatske i Svete Stolice, o čemu su, kazala je, zatraženi određeni odgovori od Vlade, a jedna je od takvih tema i zalaganje za izmjenu radnog zakonodavstva.



"Mi radimo na način da prvo napravimo analizu, nakon čega ćemo dati prijedloge. Ne srljamo, idemo korak po korak. Okupljamo se na zajedničkoj ideji pristojne, građanske Hrvatske ali i na ideji programa, kako stvoriti uvjete da u budućnosti bude lakše", poručila je Mrak Taritaš.Predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak najavila je prvo zajedničko događanje, Liberalni forum u Splitu koncem veljače, koji će oko teme "Obrazovanje i mladi" spojiti forume mladih GLAS-a, Pametnog i IDS-a te stručnjake. Na forumu će se kroz analize, statističke podatke i istraživanja provedena na mladima govoriti o tome kako mladi vide svoju budućnost u Hrvatskoj, Europi i svijetu."To je prilika da zajednički gradimo mišljenja, jer ako se oko nekih svari i razilazimo to nije razlog da ne razgovaramo. Konačno imamo državu u kojoj svatko može izraziti svoje mišljenje bez straha od osude, i u tom smislu zajedno gradimo društvo napretka", dodala je.Na pitanje novinara da li je, s obzirom na to da je Pametno s podrškom od tri posto najjači partner, cilj okupljanja s GLAS-om i IDS-om stvaranje alternative SDP-u, Puljak je izrazila zadovoljstvo što su građani prepoznali tu stranku i ono za što se ona zalaže, a to je, ustvrdila je, "da je važan sadržaj, program, a ne populizam, da je važno djelovati na jedan vjerodostojan, dosljedan način u politici"."Mi sigurno jesmo alternativa trenutnoj vlasti i predstavljamo one građane koji žele modernu građansku državu utemeljenu na temeljima liberalnih demokracija, nudimo jedan pogled u budućnost, rješenja bazirana isključivo na podacima i analizama, ne podilazimo niti jednoj skupini na populistički način nego nudimo opravdana rješenja koja imaju stručnu podlogu", rekla je.Zadovoljstvo započetom suradnjom izrazio je i Boris Miletić iz IDS-a, koji je napomenuo kako tri stranke imaju visoku razinu suglasja kad se radi o temeljnim ljudskim vrijednostima, multikulturalnosti, pitanju građanskih i manjinskih prava.Kao teme koje smatra ključnima za razvoj Republiku Hrvatsku izdvojio je provedbu decentralizacije ovlasti po načelu supsidijarnosti, te fiskalnu decentralizaciju, ali i teme poput jačanja gospodarske konkurentnosti, konkurentnijeg turizma, jačanja poljoprivrede.