STRAVA U PODRAVINI Otac ubijenog: Vidio sam kad je uzela nož. Ubil sam boga u njoj, ali već ga je ubola

Foto: ePodravina

U PITOMOM mjestašcu pored Đurđevca, Budančevici, sinoć se dogodila strašna tragedija, piše ePodravina. Ksenija Topolovčan, 30-godišnjakinja, tijekom sukoba sa svojim suprugom ubola ga je nožem u srce. Unesrećeni Mirko Topolovčan (39) podlegao je teškim ozljedama u kolima Hitne pomoći na putu do koprivničke bolnice. Ovaj turbulentni bračni par policiji je već poznat, a oboje su bili i na neuspješnom liječenju od alkohola.



Kako je otkrio Ivica Topolovčan, 69-godišnji otac pokojnika, s kojim su živjeli, supružnici su se sukobili oko prodaje stroja za savijanje lima i izrađenih plastenika. Ksenija je dogovorila prodaju s potencijalnim kupcem, a Mirko se s time nije složio. Oboje se bili pod snažnim utjecajem alkohola i došlo je do fizičkog sukoba.



"To se dogodilo sinoć oko pola 8 navečer, u vrijeme Dnevnika. Ona je strahovito pila. Vidio sam kako je krenula uzeti nož, ali nisam ju stigao spriječiti da ga ubode. Mirko je ležao na podu i hroptao. U naletu bijesa i gnjeva izudarao sam je plastičnom cijevi, valjda 50 puta. Ja sam Boga valjda u njoj ubil. Vikala je od bolova, ali već ga je ubila. Prvo ju je Mirko isprebijao, a zatim ga je ubila", rekao je potreseni Ivica Topolovčan.

Imaju dvoje djece. Oboje supružnika neuspješno su se liječili od alkohola



Kuću u kojoj su živjeli Ivica, Mirko i Ksenija napravio je otac Ivica još davne 1982. godine. Fatalni supružnici imaju dvoje djece, jedno starosti do godinu dana, a jedno između dvije i tri godine starosti. Djeca im je oduzeo Centar za socijalnu skrb, a razlozi su bili dobro poznati – alkoholizam. I Mirko i Ksenija bili su na liječenju od alkohola. Mirko je proveo mjesec dana na Vrapču, a Ksenija je bila 72 dana na Jankomiru. Liječenje nije pomoglo.



Kako priča Ivica, Mirko i Ksenija često su se svađali i mirili. Ivica bi je istjerao iz kuće, a za tri dana Mirko bi otišao po nju i vratio ju u kuću. Kaže da je policija sinoć Kseniji Topolovčan izmjerila koncentraciju od 2,68 promila alkohola u krvi. Pokojnikov otac tvrdi da je Ksenija jednom napuhala čak 4 promila. Tom prilikom je popila cijelu bocu votke.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Ubola ga je ravno u sredinu prsa. Mirko je odmah izgubio boju i počeo hroptati. Pluća su mu se napunila krvlju. Odmah sam zvao 112", otkriva nemile scene Ivica Topolovčan.Vremešni starac sa svojom je mirovinom i ušteđevinom uzdržavao sina i suprugu koji su bili nezaposleni, a imali su velike sklonosti prema alkoholu."Imao sam veliku ušteđevinu, mogao sam si kupiti auto star dvije godine. Sve sam im dao, a danas mi je ostalo sedam tisuća kuna. Nemam ni za sprovod. Ne znam ni kad će biti sprovod, prvo mi moraju javiti da mogu preuzeti tijelo", priča čovjek.Za Mirka kažu da je bio vrijedan i pristojan u ophođenju s ljudima. Susjedi kažu kako su često čuli Kseniju da viče, urla i pravi nemir pod utjecajem alkohola, svađe i nasilje u obitelji nisu bili neuobičajeni."Jednom prilikom Ksenija me je htjela udariti nogom u genitalije, a ja sam je uhvatio jednom rukom za nogu, drugom za kosu i bacio na pod. Da me sin nije spriječio, ne znam kako bi završilo", izjavio je Ivica.Policijska istraga je u tijeku, a kriminalistički inspektori utvrdit će sve okolnosti ubojstva, a državno odvjetništvo će uskoro podignuti optužnicu.