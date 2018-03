Štromar o zakonu o abortusu: "Neka Crkva radi svoj posao, pričat ćemo s Kujundžićem"

Foto: Miranda Čikotić/ Pixsell

POTPREDSJEDNIK vlade i ministar gospodarstva Predrag Štromar najavio je da će u idućih nekoliko tjedana u drugo čitanje ići prijedlog izmjena Zakona o najmu stanova.



"Idemo prema kraju novog prijedloga zakona te ćemo za nekoliko tjedana uputiti u drugo čitanje taj prijedlog koji će biti nešto izmijenjen", rekao je Štromar odgovarajući na novinarska pitanja u Omišu prigodom posjeta tom gradu povodom privođenja kraju prve faze sanacije omiških stijena.



Dodao je kako će se u vezi sa zakonom o najmu stanova "napraviti maksimalno i za jednu i za drugu stranu".



"Da je bilo lako riješiti taj problem, već bi bio riješen", rekao je i dodao kako najmoprimcima treba omogućiti kvalitetan krov nad glavom, a vlasnicima stanova da "stvarno znaju datum kad će ući u svoje vlasništvo".



Zamoljen da kao koalicijski partner HDZ-a komentira izjavu ministra zdravstva Milana Kujundžića kako će u pripremu zakona o pobačaju biti uključena i Katolička crkva, potpredsjednik Štromar rekao je kako smatra da svatko treba raditi svoj posao.

"Crkva neka radi svoj posao, a mi političari ćemo raditi svoj posao", istaknuo je Štromar i rekao kako o tomu još nije razgovarao s ministrom Kujundžićem. "Ali, razgovarat ćemo", dodao je.



Odgovarajući na upit u vezi s nabavom borbenih zrakoplova, Štromar je rekao kako smatra da Hrvatskoj trebaju takvi zrakoplovi. "Danas će o tomu odlučiti oni koji su najmjerodavniji, predat će odluku na vladu i vlada će na kraju odlučiti o tomu", dodao je.



Na novinarski upit je li on za nabavu novih ili rabljenih borbenih zrakoplova, odgovorio je kako o tomu odlučuje struka.

O nabavi borbenih zrakoplova Štromar je razgovarao s premijerom Plenkovićem, a s tim u vezi je rekao: "Mi nećemo odlučiti na temelju svojih razmišljanja, nego na temelju prijedloga struke."

Štromar u Omišu nadgledao sanaciju stijena, vozikao se helikopterom

Potpredsjednik vade i ministar graditeljstva Predrag Štromar i direktor Fonda zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš posjetili su Omiš te izvijestili kako se privodi završetku prva faza sanacije stijena iznad tog grada u što je uloženo 35 milijuna kuna, pa je sada smanjena mogućnost obrušavanja i povećana je sigurnost građana.

"Projektom sanacije stijena iznad Omiša štitimo ljude koji su naš najveći kapital i dajemo veću sigurnost za stanovanje u Omišu", izjavio je Štromar novinarima na platou tvrđave Mirabella.





Istaknuo je kako je sanacija stijenske mase iznimno kompleksan projekt te jedan od rijetkih u svijetu koji se izvodi na način kako se to obavlja u Omišu s obzirom da je "opasnost velika", zbog čega je čestitao svim sudionicima sanacije.Završetak prve faze sanacije stijena očekuje se u iduća dva mjeseca, a Štromar najavljuje i drugu fazu sanacije nakon što se obave dodatne analize i utvrđivanja eventualno potencijalnih novih opasnosti."Država će pomoći i u drugoj fazi, a koliko će to koštati, pouzdanije će se znati nakon analize. Uslijedit će natječaji za drugu sanacijsku fazu i stvoriti još veća sigurnost građana u Omišu", poručio je.Ponoš je rekao kako je Fond u prvu fazu sanacije stijenske mase iznad Omiša investirao oko 35 milijuna kuna. "Vjerujem kako je do sada ovaj projekt sanacije stijena iznad Omiša napravljen optimalno. Apsolutne sigurnosti nema, ali bitno je da je sada sigurnost u Omišu daleko veća nego što je bila prije sanacije", istaknuo je.Voditelj projekta sanacije potencijalno obrušavajuće stijenske mase Senad Lugić izvijestio je kako prva faza sanacije obuhvaća 25 mikrolokacija na dužini oko 2,5 kilometara stijenskog područja. Naveo je kako je u tijeku završna helikopterska montaža čeličnih protuodronskih barijera visine pet do šest metara, a danas i sutra te će se barijere (brane) postaviti na dužini od oko 250 metara.Podsjetio je da je u siječnju ove i lipnju prošle godine postavljen dio protuodronskih barijera, a do ovog ljeta te će čelične barijere biti postavljene na svih predviđenih 700 metra dužine iznad Omiša.I omiški gradonačelnik Ivo Tomasović je sanaciju ocijenio kao jako složen projekt, zbog kojega je dio građana Omiša bio iseljen na 45 dana.