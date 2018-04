Štromar: Produljit ćemo subvencije za stambene kredite s četiri na pet godina

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

PREDLOŽENIM izmijenama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, koje bi trebale biti usvojene u Hrvatskom saboru do ljetne stanke, produljuje se subvencionirano razdoblje sa četiri na pet godina, a subvencije će se, ovisno o razvijenosti grada ili općine, kretati od 30 do 51 posto, najavio je uministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar.



Ministarstvo je krenulo u izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita zbog velikog interesa javnosti i pozitivnih učinaka, rekao je Štromar na konferenciji za novinare najavivši da će izmjene ovih dana biti upućene u javnu raspravu, dok bi natječaj, slično kao i lani, trebao biti raspisan u rujnu.



Prošlim zakonom subvencioniranje je bilo jednokratna mjera, dok će se novim zakonom, koji će vrijediti do 2020. moći ići na više natječaja. Očekuje se da će u tri godine biti raspisana tri natječaja, obično u isto vrijeme, kako bi zainteresirani unaprijed mogli planirati svoje poteze.



"To je razdoblje u kojem mladi ljudi mogu planirati srednjoročno, a i oni koji grade kuće i stanove mogu kvalitetnije planirati, a ne da ih iznenadi jednokratna mjera, kao što je to bilo dosad”, rekao je Štromar.



Velika je novost, kazao je ministar, da se subvencionirano razdoblje produljuje sa četiri na pet godina, dok se s jedne na dvije godine produljuje subvencioniranje kredita ako podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji ima invaliditet veći od 50 posto.



S obzirom da je analizom zahtjeva iz prošle godine utvrđeno da je više od 66 posto subvencija odobreno u visoko razvijenim općinama i gradovima, izmjenama se definira osam skupina gradova ili općina prema indeksu razvijenosti.





Tako će u većem postotku biti subvencionira izgradnja kuća i kupnja stanova u mjestima s nižom razvijenošću. Primjerice, oni koji kupuju stan ili grade kuću u Zagrebu dobit će subvenciju od 30 posto, dok će oni iz prve skupine, kao što su Gvozd, Brinje ili Donji Lapac, dobiti subvenciju od 51 posto, rekao je Štromar.Ostali uvjeti ostaju isti, na natječaj se mogu javiti osobe do 45 godina, subvencija kredita može biti za kupnju stanja i kuće ili izgradnju kuće do najviše 1500 eura po četvornom metru, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura.Dosad je provedbom zakona odobren 2321 zahtjev, a to je i demografska mjera jer je u prošlih šest mjeseci u obiteljima koje su dobile subvencionirane kredite rođeno više od 150 djece.Prošle godine kamate su se kretale od 3,04 do 3,75 posto, a ministar očekuje da će sada biti niže nego što su zakonske.Upitan može li se poraditi na tome da kamate budu, primjerice, 1,67 posto kao u Slovačkoj, Štromar je odgovorio - ako će biti stabilna Vlada i ako će gospodarstvo rasti, sigurno ćemo za koju godinu imati kamatne stope ispod dva posto.Novinare je zanimalo i razmišlja li se o mjerama za pomoć mladim obiteljima koje ne žele uzeti kredit u banci, na što je Štromar poručio kako se radi na tome da se prilikom kupnje POS-a može dobiti subvencija.