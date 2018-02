Stručnjaci upozoravaju na najstrašnije prijetnje umjetne inteligencije za čovječanstvo

Foto: 123rf

NOVO izvješće 26 vodećih svjetskih stručnjaka upozorava na neke od najvećih prijetnji koje upotreba umjetne inteligencije predstavlja za čovječanstvo.

Stručnjaci su u novom izvješću upozorili da je budućnost svijeta ugrožena upotrebom umjetne inteligencije (AI) te pozvali na veće djelovanje kako bi se spriječile moguće prijetnje. Izvješće je sastavilo 26 vodećih svjetskih stručnjaka pod naslovom Zlonamjerna upotreba umjetne inteligencije: Predviđanje, prevencija i ublažavanje (The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation).

"Upotreba umjetne inteligencije daje moć svim vrstama ljudi"

Izvješće opisuje moguće zastrašujuće posljedice razvoja umjetne inteligencije u sljedećih deset godina: "Fizički napadi, kao i oni u digitalnim svjetovima, mogli bi drastično ugroziti sigurnost čovječanstva", upozoravaju stručnjaci, "i ljudi moraju surađivati ako žele sigurnost u svijetu".

"Upotreba umjetne inteligencije daje moć svim vrstama ljudi, uključujući kriminalce i teroriste. Ako istraživači, političari i stručnjaci ne budu surađivali, ova prijetnja mogla bi ugroziti neke od najosnovnijih temelja naših života", stoji u izvješću.

"Mogli bi stvarati potpuno uvjerljive, ali potpuno lažne snimke"

"Napadi bi se mogli izvoditi dronovima, a roboti bi mogli biti korišteni za manipulacije medijima i izborima. Mnogi napadi mogli bi biti izvršeni na teško zamislive načine, na primjer alatima za sintezu govora i tehnologijom za videosnimke, kojima bi ljudi mogli stvarati potpuno uvjerljive, ali potpuno lažne snimke", upozoravaju stručnjaci.

"Kako bismo se borili protiv ovakvih prijetnji, broj ljudi koji istražuju i proučavaju umjetnu inteligenciju mora biti znatno povećan", navode stručnjaci koji su doprinijeli izvješću. Na njemu su radili stručnjaci iz organizacije Elona Muska OpenAI, Oxfordov Institut za budućnost čovječanstva (Future of Humanity Institute) te Cambridgeov Centar za proučavanje egzistencijalnih rizika (Centre for the Study of Existential Risk).

Poziv na djelovanje diljem svijeta: "Rizici su stvarni"

Izvršni direktor Cambridgeovog centra za proučavanje rizika izjavio je: "Umjetna inteligencija mijenja naš način života i ovo izvješće predviđa kako bi svijet mogao izgledati za pet do deset godina. Živimo u svijetu koji može postati prepun svakodnevnih rizika od nepravilne upotrebe umjetne inteligencije i moramo uzeti stvari u svoje ruke, jer su ti rizici stvarni."

"Neke odluke moramo donijeti odmah i naše izvješće je poziv na djelovanje svim vladama, institucijama i pojedincima diljem svijeta", naglasio je.