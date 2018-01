Stručnjak za javnu upravu: Javni natječaji su laž i potpuna prevara

Screenshot: N1

STRUČNJAK za javnu upravu i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu gostovao je u emisiji Točka na tjedan na N1 televiziji. Posljednji slučaj koji je odjeknuo u javnosti je kadroviranje u Nacionalnom parku Plitvička jezera, a zbog čega je došlo do raskola između ličkog HDZ-a na čelu s Darkom Milinovićem i središnjice.



No, to je samo kap u moru. Broj ljudi koji su ovisni o proračunu je ogroman, a baš je to komentirao Koprić rekavši kako su javni natječaji svedeni na puku formu.



"Svakodnevno imamo slučajeve po kojima vidimo kako se politički kadrovira u javnim poduzećima. Treba spomenuti da dolazi do jednog prelijevanja sredstava. Indeks ne znači da stanovnici te županije plaćaju ljude. Zaposlene u državnim institucijama, u javnim agencijama, ustanovama poput HZZO-a plaćamo svi mi skupa iz nekih drugih sredstava. Plaćamo iz proreza ljude tamo gdje je situacija gora poput Ličko-senjske ili Vukovarske županije. Dijelom je to opravdano zbog situacija u tim županijama, ali to jasno pokazuje da tamošnji politički čelnici, kada to rade, pokušavaju kadrovirati s novcem svih nas. To su novci koje mi svakodnevno uplaćujemo kroz PDV. Između ostalog zbog toga ne možemo smanjiti PDV", rekao je u Točki na tjedan Ivan Koprić.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Koprić naglašava da naša teritorijalna struktura generira to zapošljavanje u često potpuno nepotrebnim strukturama. Velik je broj zaposlenih u administraciji, a ne u javnoj upravi."Bez obzira na broj zaposlenih ljudi nemaju kvalitetne službe koje bi zadržale mlade", kaže Koprić."Po istraživanjima koja se rade ispada da je to jedan od razloga zašto ljudi odlaze. Sve što pričaju naši političari je potpuno bezveze. Oni se pravdaju nekom procedurom, a ona se sastoji da obaviš razgovor nekime, a onda primiš drugoga. Kakvo je to natjecanje? Nema pravila kako se pobjeđuje. To je jedno, falš, lažno natjecanje. Mi smo natječaje pretvorili u ono što oni ne bi trebali biti. Da ne kažem da radna mjesta opisuje tko? Rukovoditelji koji su došli političkim putem na radna mjesta. Pozivamo se na procedure koje idu na ruke političkim dužnosnicima. U proceduru praktički nitko ne vjeruje", rekao je Koprić.