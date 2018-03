SUĐENJE RASTROŠNOJ ŽUPANICI Danas se dogodio presedan, odvjetnici otkrili što slijedi

Foto:Jurica Galoić/Pixsell

DANAS se dogodio presedan u hrvatskom pravosuđu, u slučaju bivše sisačko-moslavačke županice i kume Slavka Linića, Marine Lovrić Merzel, koja je uhićena prije četiri godine. Suđenje joj je trebalo početi tek prošlog tjedna, ali je bilo odgođeno, kao što je odgođeno i danas jer je sudac Ivan Turudić odbio poštovati odluku Vrhovnog suda da prihvati nagodbu DORH-a s poduzetnikom Željkom Žužićem. On je, naime, priznao da je bivšoj županici dao 100.000 eura mita kako bi mu omogućila da preuzme Ceste Sisak.



Uskok je zato tražio izuzeće Turudića, o čemu je on sam odlučivao te odbio prihvatiti taj zahtjev.



Odvjetnici s kojima smo razgovarali komentirali su da je ovo presedan i da se dosad još nikad nije dogodilo da niži sud odbije poštovati odluku višeg suda te da je nemoguće da on sam odlučuje o svom izuzeću.

"Nikad se nije dogodilo da se ne poštuju odluke višeg suda"



"Ovo je presedan. Iako je Turudić i prije imao slične komentare oko toga hoće li ili neće potvrditi odluku Vrhovnog suda, nikad nije išao do kraja kao danas. On smatra da on kao sudac donosi presudu, iako se zna da je Vrhovni sud najviši sud u zemlji i da njegove odluke potvrđuju niži sudovi. Ovo je prvi put da se ide suprotno odluci Vrhovnog suda. Ovo je intenzivna kontra, a presedan je i da DORH napušta sudnicu, ni to se još nije dogodilo", rekli su nam odvjetnici.



Nastavak pripremnog ročišta zakazan je za sutra u 9 sati, a nije poznato hoće li predstavnici Uskoka doći na ročište.



Merzeličin odvjetnik Čedo Prodanović novinarima je ispred suda kazao kako su zastupnici Uskoka napustili ročište nakon što je Turudić odbacio njihov zahtjev za njegovim izuzećem.



Predstavnici Uskoka tvrde da je ovo prvi put da se dogodilo nešto takvo te da je nemoguće da sudac sam odlučuje o svom izuzeću. Turudić tvrdi da ne može potvrditi nagodbu Žužića s Uskokom jer je "povrijeđen zakon".

Što će biti sutra?



Predstavnici Uskoka rekli su da ne mogu prihvatiti da sudac sam odlučuje o svom izuzeću te da su stoga napustili ročište, a na pitanje novinara hoće li doći na sutrašnje ročište, rekli su: "Vidjet ćemo."Odvjetnici s kojima smo razgovarali kažu da će Uskok ponovno uložiti žalbu Vrhovnom sudu."Ovo je pat pozicija. Sad Uskok opet može na Vrhovni sud i onda oni mogu ukinuti takvu odluku Turudića te odrediti drugog suca u sporu. Vrhovni sud smatra da sudac, ako se stranke u postupku - DORH i okrivljenik - dogovore, da on tu ne može intervenirati i odbiti nagodbu. Turudić pak smatra da to može i sad se inati. I sad se stvari još više kompliciraju jer je zatraženo njegovo izuzeće, a on je sam o sebi odlučio u tom slučaju, što opet ne bi smio.Tako da sad sve treba riješiti viši sud, a to je Vrhovni sud, koji će opet donijeti odluku, vjerojatno svoju staru da se mora prihvatiti nagodba. Budući da je Turudić pokazao tako veliku upornost najvjerojatnije je da će Vrhovni sud odrediti nastavak suđenja pred drugim sucem. Ovdje se sad radi o junačenju između Vrhovnog suda i suca Turudića oko toga tko je u pravu", rekli su nam odvjetnici koji su komentirali današnji tijek događanja.

Turudić i prošlog tjedna odbio početak suđenja bivšoj županici



A podsjetimo kako je prošlog tjedna sudac Ivan Turudić također odgodio suđenje Marini Lovrić Merzel zato što je tvrtka Lav Auto Popec od koje je bivša županica kupila spornu zgradu za gradnju hitne pomoći otišla u stečaj, a sud to nije znao iako je tvrtka prije pola godine brisana iz registra.



Uskok tereti Lovrić Merzel da je kupnjom zgrade od tvrtke Lav Auto Popec oštetila Županiju za čak 4,2 milijuna kuna.



Uz Lovrić Merzel, koja je nakon uhićenja provela više od pet mjeseci u istražnom zatvoru, te Žužića, optužnicom potvrđenom još krajem 2015. optuženi su i ostali akteri ove korupcijske priče - predsjednik Nadzornog odbora Cesta Sisak Silvijo Kobešćak, Bernard Popec koji je županiji prodao zgradu za hitnu pomoć, županičin nećak Dalibor Rožanković i voditelj u Hrvatskim šumama Zvonko Rožić.