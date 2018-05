Sumnjiva smrt mladog Davida trese Dodikovu vlast u Republici Srpskoj. Kako je umro mladić?

Screenshot: YouTube

GOTOVO 200 tisuća ljudi iz Bosne i Hercegovine okupila je Facebook skupina pod nazivom "Pravda za Davida", a svi oni jedinstveni su u ocjeni da režim Milorada Dodika prikriva činjenice o ubojstvu 21-godišnjeg mladića koji je pod sumnjivim okolnostima nedavno pronađen mrtav u Banjoj Luci, dok ovaj slučaj sve više prerasta u najveći izazov za vlast predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

>> PROSVJEDI SE ŠIRE BOSNOM Već 40 dana marširaju zbog sumnjive smrti Davida, policija prijeti njegovom ocu



Sve je počelo kao borba članova obitelji za istinu o okolnostima tragedije koja se dogodila prije nešto više od mjesec dana, no slučaj postupno sve više postaje povod velike predizborne političke borbe između aktualne vlasti u Republici Srpskoj te oporbe i građana, nezadovoljnih policijom, pravosuđem ali i politikom te se pretvara u najveći izazov za Dodikovu višegodišnju autokratsku vladavinu.



U koritu Vrbasa u Banjoj Luci 24. ožujka pronađeno je tijelo mladića Davida Dragičevića, čiji su nestanak članovi obitelji prijavili 18. ožujka. Policija je nakon dva dana objavila kako je riječ o utapljanju odnosno o "slučajnoj smrti," a prema policijskoj rekonstrukciji Dragičević se te noći navodno potukao u jednom kafiću te potom provalio u jednu kuću, ukrao računalo i novac te potom pod nerazjašnjenim okolnostima završio mrtav u rijeci.



Načelnik odjela za teški kriminalitet MUP-a RS Darko Ilić ustvrdio je kako u Dragičevićevoj smrti nema elemenata kaznenog djela te kako je riječ o nesretnom slučaju.

Otac odmah posumnjao u policijsku verziju priče



Obitelj Davida Dragičevića odmah je posumnjala u policijske navode, a naknadno se ispostavilo kako je na mladićevu tijelu zapravo pronađen niz teških fizičkih ozljeda, što je potvrdio i patolog Željko Karan koji je obavio obdukciju tijela. Po njegovim riječima radi se o ozljedama nastalim "tupom mehaničkom silom" koje mogu biti rezultat sukoba s jednom ili više osoba.



Otac Darko stoga je kazao kako vjeruje da je njegov sin zapravo ubijen te da netko, uključujući policiju, pokušava zaštiti počinitelja ili počinitelje tog zločina. Zatražio je novu istragu, a ona je i otvorena, uključujući novu obdukciju koju je proveo patolog doveden iz Beograda, no policija je i nakon toga ostala pri prvobitnoj tvrdnji.



“Zaključak je da nema elemenata kaznenog djela. David nije ubijen i pretučen tako da su povrede izazvale smrt, a to je potvrdio i beogradski patolog”, kazao je ministar unutarnjih poslova RS-a Dragan Lukač.

Propusti u istrazi



Ispostavilo se ipak kako u prvobitnoj istrazi ipak nije sve bilo savršeno pa su tako potvrđeni propusti policajaca koji su obavili očevid u kući iz koje je David Dragičević navodno ukrao prijenosno računalo i novac. Zbog toga su smijenjeni zapovjednik policijske postaje i njegov zamjenik.



No obitelj ne misli da je to dovoljno i ne odustaje od zahtjeva za utvrđivanjem istine te poziva sve Davidove prijatelje na prosvjedna okupljanja na središnjem banjolučkom Trgu krajine. Od kraja ožujka tamo se svake večeri okupljaju stotine onih koji vjeruju kako je David ubijen i traže učinkovitu i neovisnu istragu.



Dodik se posvađao s ocem ubijenog mladića



Okupljanjima se u jednom trenutku pridružio i Dodik tvrdeći kako i on želi da se utvrdi puna istina. Nakon toga među prosvjednike počinju dolaziti i čelnici oporbe poput predsjednika Partije demokratskog progresa (PDP) Branislava Borenovića i člana vodstva Srpske demokratske stranke (SDS) i ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića koji također pružaju potporu obitelji Dragičević.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dodik ubrzo prepoznaje opasnost u stalnim prosvjedima u središtu Banje Luke i verbalno se sukobljava s ocem ubijenog mladića koji je poručio kako vlast krije Davidove ubojice te kako neće odustati od borbe da tu tvrdnju i dokaže."Ja sam obitelji stradalog mladića dao sve što su tražili. Bio sam kući kad se saznalo za smrt Davida Dragičevića, bio sam na sahrani, primio sam ih na sastanak u svoj ured, bio sam i na prosvjedima ali naprosto vidim da je ta politizacija prevršila mjeru i da to traganje za istinom poprima sve više politički značaj, ne krivicom obitelji nego krivnjom oporbe", izjavio je Dodik.Pozvao je i da se prekine s manifestacijama "po ulicama" te da se istraga prepusti "institucijama".

Prijetnje ocu



Ubrzo nakon toga stigla je i prijetnja Davoru Dragičeviću iz MUP-a RS-a kako će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu jer bez dokaza iznosi optužbe na račun policije.



Ministar sigurnosti BiH Mektić je pak poručio obitelji Dragičević da istraju u svojim zahtjevima da se utvrdi istina i obećao je svaku vrstu potpore. "U okupljanju naroda oni (vlast RS-a) vide političku prijetnju, iako je samo u pitanju rješavanje problema smrti jednog banjolučkog mladića za kojega se pretpostavlja da je i sam vrh MUP-a RS-a uvučen u čitav taj događaj ili je značajno dao doprinos da se ne rasvijetli ovaj slučaj", izjavio je Mektić. Poručio je i kako će SDS poduzeti sve da zaštiti narod ako policija silom pokuša onemogućiti nastavak prosvjeda.





Dodik je odgovorio sugestijom kako je u pozadini svega obavještajna urota. Obrazložio je to konstatacijom kako su upravo izjave poput Mektićeve dokaz da se prosvjedima upravlja iz oporbe, ali i iz Federacije BiH, optuživši medije u tome entitetu da neprestano podgrijavaju ovu temu. "Oni upravljaju tim procesima i zlorabe prosvjede", ustvrdio je Dodik.



Darko Dragičević je poručio kako ga nikakve prijetnje neće zastrašiti pa ni optužbe da prosvjeduje u interesu oporbe.



"Milorad (Dodik) je svojom izjavom (u ovo) uvukao politiku. Odsad ćemo i mi tako", najavio je otac ubijenog studenta elektrotehnike.



O slučaju Davida Dragičevića bi na posebnoj sjednici 10. svibnja trebala raspravljati Narodna skupština Republike Srpske, a otac Darko je potvrdio kako će i on tamo istupiti i obrazložiti svoje tvrdnje kako je riječ o planiranom ubojstvu te kako raspolaže imenima šest do sedam odgovornih.



Komentirajući cijeli slučaj sudac Suda BiH Branko Perić je u kolumni koju su objavile banjolučke Nezavisne novine, upozorio kako su i ministar policije Lukač i Dodik pogrešno shvatili svoju ulogu petljajući se u ono što im nije posao. Pokazalo se kako obojica ne razumiju ulogu pravosuđa, odnosno tužiteljstva čija je zadaća voditi istragu pa su se kompromitirali i sada zbog toga plaćaju cijenu.



"Mogao je predsjednik (Dodik) pretpostaviti da uplitanje u konkretan slučaj smrti postaje presedan koji će tražiti da se i ubuduće miješa u svaki sličan slučaj ili da će se osnovano postavljati pitanje zašto se baš umiješao u ovaj slučaj. Državnička mudrost ne traži riječi i olako povlačenje poteza, nego razum. Nije slatkorječiva priča uvijek saveznik, pogotovo ne u vrijeme izborne kampanje. U njoj blijede i najveće mudrosti", zaključio je sudac Suda BiH Perić.