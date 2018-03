Supruga novog splitskog rektora je rođakinja Plenkovićeve majke: "To je dobra i poštena obitelj"

Foto: Pixsell/Ivo Čagalj



ŠIMUN ANĐELINOVIĆ izgubio je trku za novi mandat, na čelu splitskog Sveučilišta zamijenit će ga profesor medicine Dragan Ljutić. Dobio je Anđelinovića s 19 spram 16 glasova. Rezultat je pomalo neočekivan, HDZ-ovac Anđelinović slovio je gotovo kao siguran favorit.

"Meni je čast biti budućim rektorom ovog Sveučilišta, koje je najpropulzivnije sveučilište na ovim prostorima, i to zahvaljujući svim našim djelatnicima od začetka naših fakulteta do danas. Upravo taj dugogodišnji rad i objavljivanje znanstvenih radova okupljenih pod jednu web domenu pokazali su da je sveučilište fenomenalno. Do jučer smo bili nigdje, rascjepkani na devet domena", kazao je Ljutić.

"Nije sve podložno komercijalizaciji"

"Studenti su mi u prvom planu. Ne smijemo zaboraviti ni umjetnost, kulturu, mi smo grad Marka Marulića. 50 posto umjetnika u našoj državi je iz ove regije, naše županije. S jedne strane imamo STEM područja, s druge strane moramo njegovati humane djelatnosti. Nije sve podložno komercijalizaciji. Prožimat ćemo znanost i struku. Sve što je naše sveučilište potpisalo, nema razloga da razvrgavamo. Dobro je da širimo mostove. Svatko je dobrodošao i bit će mu otvorena vrata. Nema toliko velikog brijega koji ne možemo savladati", kaže Ljutić.

Novi rektor je otkrio i što studenti mogu očekivati od njega.

"Za studente maksimalno uvažavanje, novi načini edukacije, involviranje studenata u rad, student mora biti dobro informiran, a mi moramo biti dobro informirani o potrebama studenata. Pomoćnik rektora za studentska pitanja bit će nominiran od studenata", otkrio je Ljutić.

Novinari su ga pitali hoće li pozvati dr. Đikića.

"Svatko je dobrodošao. On nije otišao. Ivanu Đikiću i cijelom nizu naših stručnjaka vrata su otvorena", kazao je Ljutić.

"Kakve veze ima to što mi je supruga rođakinja majke premijera Plenkovića, pa nisam došao s ulice?!"

Supruga novog rektora rođakinja je majke premijera Andreja Plenkovića. Ljutić nam je potvrdio tu informaciju i smatra da je bila potpuno irelevantna u slučaju njegovog izbora. Glasanje je bilo tajno, a Ljutić ne vidi kako je nekome mogao držati ruku za koga će glasati. Evo što nam je kazao o vezi s obitelji premijera Plenkovića.

"Ne vidim u čemu je problem. Ja se s tim ponosim, dapače. To je jedna prava, dobra, poštena obitelj, Andrej Plenković je nešto najbolje što nam se moglo dogoditi. Kakve veze to ima s izborom rektora, kao da sam ja došao s ulice. Svi stojimo iza svojih djela, mislim da se i s Andrejem možemo ponositi. Jedan pravi gospodin, čovjek koji cijeli dan radi za dobrobit svih nas", kazao je Ljutić.

Ministrica Divjak i gradonačelnik Opara čestitali novom rektoru

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak čestitala je novoizabranom rektoru Sveučilišta u Splitu Draganu Ljutiću, istaknuvši kako se nada kvalitetnom zajedničkom radu na ostvarivanju relevantnog visokog obrazovanja te doprinosu Sveučilišta razvoju gospodarstva i društva.

"Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i ja osobno, dajemo njegovu timu punu podršku i nadam se kvalitetnom zajedničkom radu na ostvarivanju relevantnog visokog obrazovanja, poticanju izvrsnosti u znanosti te doprinosu Sveučilišta razvoju gospodarstva i društva", rekla je ministrica Divjak čestitavši novoizabranom rektoru splitskoga Sveučilišta.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Čestitao je i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

"Uvjeren sam da ćete svojim znanjem i iskustvom pridonijeti daljnjem razvoju Sveučilišta, a na dobrobit svih članova akademske zajednice i građana Splita. Nimalo ne sumnjam u skladnu suradnju Sveučilišta i Grada Splita, a sve u cilju uspješne realizacije projekata i programa", naveo je Opara u svojoj čestitci upućenoj Ljutiću.