Sutkinja koja je strpala Komšića u zatvor ima poruku za cijelo društvo. Njene riječi treba zapamtiti

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

SUTKINJA Sanja Mazalin koja je osudila Davida Komšića na 30 godina zatvora jer je ubio trudnu Kristinu Krupljan, zadavši joj 88 uboda nožem, vratila je danas vjeru u pravosuđe. Odnosno, dala je nadu da je pravda (iako u Hrvatskoj rijetko), ali ipak (bar danas) dostižna. I ne samo to, ova sutkinja kaznenog odjela Županijskog suda u Zagrebu na kraju je uputila snažnu poruku svima, cijelom društvu, zbog čega joj treba odati priznanje. Poruku koju bismo svi skupa trebali shvatiti ozbiljno.



Za početak spomenimo to da je, unatoč svim naporima odvjetnika ubijenog Davida Komšića, Veljka Miljevića, da dokaže kako je Komšić bio neubrojiv i da mu se sudi kao maloljetniku te dobije maksimalno 10 godina zatvora, sutkinja Mazalin jasno dala do znanja da je ovo bilo jedno od najbrutalnijih ubojstava u Hrvatskoj i da je Komšić dobro znao što radi kad je nožem zamahnuo 88 uboda i time izmrcvario 18-godišnju Kristinu. Djevojku koja je, kako je i sama sutkinja rekla, dugo bila svjesna te je bila u stanju velike boli i svim silama se pokušavala obraniti od Komšića, što su dokazi i pokazali.

>> Komšić je proglašen krivim, dobio je 30 godina zatvora

>> Što su na sudu radili Komšićevi svjedoci? Optuživali ubijenu Kristinu i gubili pamćenje

"Davidova obitelj cijelo vrijeme pokušala ocrniti žrtvu"



Ono što je sutkinja u obrazloženju presude također navela, da je Davidova obitelj cijelo vrijeme tijekom suđenja pokušavala ocrniti žrtvu (što je Index cijelo vrijeme i pisao) te da ne postoji nikakav razlog na svijetu zašto bi je netko ubio.

>> Komšići su i danas od monstruma radili žrtvu



Nakon što je pročitala obrazloženje presude, sutkinja Mazalin kazala je kako sudsko vijeće na čelu s njom upućuje i poruku koja bi trebala poslužiti kao generalna prevencija te pokazati svima da će počinitelji zločina biti pravično kažnjeni.





Poruka sutkinje snažno je odjeknula sudnicom, a trebala bi i još snažnije u široj javnosti zbog čega je posebno izdvajamo.

Poruka sutkinje





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Kad se odmaknemo od stručnih objašnjenja, ovo je velika tragedija. Ovo je strahota. Tragedija je i što je tu mladu djevojku, koja je nosila još jedan život u sebi, života lišio jedan mladi čovjek. Taj čin je zavio u crno ne samo njenu i njegovu obitelj, već i cijelo društvo. Svaki ovakav zločin ostavlja tragove na sve nas. Živjeti u ovakvom društvo nitko ne želi.Ako želimo pošten svijet, gdje nulta tolerancija nije samo slovo na papiru, onda trebamo reći da je ključna uloga roditelja da djecu odgajaju. A pogotovo tinejdžere, koje nije dobro preliberalno odgajati. Djeci je nužno postaviti granice. Kad svi uočimo neki problem, neku agresiju, nemojmo je ignorirati. Nemojmo zataškavati probleme. Probleme treba realno sagledati i reagirati.U današnje vrijeme kad je uspjeh prihvatljiv jedino kad dolazi preko noći, mladima trebamo ukazivati na ono što je dobro i ispravno, na nužnost tolerancije prema različitim stavovima. Nikad ne tolerirajmo nasilje. Ni doma, ni u obitelji, ni na poslu, nigdje.Došlo je do ozbiljnih anomalija u sustavu i ozbiljnih poremećenosti u društvu", zaključila je sutkinja obrazlaganje presude.Ovakvu poruku trebali bismo svi shvatiti ozbiljno danas kad je nasilje u konstantnom porastu i kad je sve više brutalnih ubojstava ( o čemu smo nedavno i pisali ).