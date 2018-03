Sutra će oporba napasti Oparin plan za Žnjan: "Je li prirez povećan da bi se novac ovako trošio?"

Foto: Index

DAN prije sjednice Gradskog vijeća, splitski gradonačelnik odlučio je brifirati novinare te im pojasniti detalje oko uređenja Žnjana za sljedeće dvije godine. Program se zove Žnjan 18 i Žnjan 19, a predviđa privremenu situaciju kojim će se premostiti sljedeće dvije sezone do trajnijeg uređenja prostora prema planu koji je zamislio arhitektonski biro Ante Kuzmanića.

Uz Oparu su danas bili i zamjenik Nino Vela te kreator operacije Žnjan, savjetnik Krešimir Budiša. Kao što smo pisali, za provedbu plana izabrana je turistička agencija Spalatum DMC, koju je 2014. osnovao Ivo Baldasar. Spalatum za razliku od gradskih tvrtki nije obveznik javne nabave, a izabrana je jer je jedina od svih firmi bila registrirana za ugostiteljstvo. Plažni biznis je nova orijentacija agencije koja je bila pred gašenjem jer se bavila tek organizacijom Božićnog sajma i prijevoza školaraca na sportska natjecanja.

"Htjeli smo kvalitetan proizvod"

Umjesto gašenja, Grad Split će dokapitalizirati agenciju s više od četiri milijuna kuna te će joj dati isto toliki zajam kako bi se mogle nabaviti kućice za osam lokala koje gradska vlast misli smjestiti na Žnjan ispod šetnice. Navodno se već zna tko će dobiti kućice, a zna se i tko je dobio natječaj za izradu i montažu. Na raspisani poziv javio se tek jedan ponuđač, tvrtka Tromont koja jamči dovršetak posla u roku od 30 dana.

Opara je danas potrošio dobrih sat i pol uvjeravajući novinare u sve prednosti plana Žnjan 18 i Žnjan 19, no sutra ga tek čeka pravi posao. Oporba će, naime, napasti iz sveg oružja. Jakov Prkić iz stranke Pametno smatra da se uludo baca velik novac za nešto što će biti aktualno tek godinu-dvije. Nabava za kućice procijenjena je inicijalno na devet milijuna kuna bez PDV-a, no kako je Ministarstvo dalo negativno mišljenje za platforme kojima se planiralo jasno ograničiti područje terase kafića, iznos je spušten na 7,6 milijuna kuna. Mnogi su uvjereni da je to preskupo, Opara tvrdi da su htjeli kvalitetan proizvod, kućicu koja će postati prepoznatljiv brend, a to košta.

Opara dobio prvu kaznenu prijavu

Inače, krajem prošlog tjedna Općinsko državno odvjetništvo u Splitu zaprimilo je kaznenu prijavu protiv Opare. Između ostalog, bavi se i nabavom kućica za Žnjan. Navodi se kako je javna nabava namještena jer uvjete može zadovoljiti rijetko koja firma. Između ostalog, ponuditelj je trebao imati godišnji promet od 50 milijuna kuna, a za prikupljanje dokumentacije dan je kratak rok od tjedan dana. Javio se na koncu tek Tromont. Opara kaže da su htjeli ozbiljnog ponuđača.

Prijava problematizira i natječaj za uređenje Žnjana. Navodi se kako je već postojao plan uređenja, a za novi je bespotrebno potrošeno 700 tisuća kuna. Žiri koji je postavio gradonačelnik odabrao je pobjednički rad biroa Ante Kuzmanića koji je sudjelovao u Oparinoj kampanji. Korištene su neke Kuzmanićeve zamisli, poput mosta za Kaštela. Pobjednički rad nagrađen je s 240 tisuća kuna.

Opari se u kaznenoj prijavi stavlja na teret i oprost duga Slobodnoj Dalmaciji. Danas je kazao kako o tome ništa ne zna, a direktor Slobodne Miroslav Ivić kategorički nam je demantirao da ikakav dug postoji. Oprostom duga Opara je trebao dobiti povlašten medijski tretman, zaključuje se u prijavi, no Opara je danas na brifingu podsjetio kako ga novinar Sandi Vidulić nimalo ne štedi.

"Ovo je rješenje u rangu s Bandićevim zahodima"

"Spalatum je trebalo davno ugasiti. Čak je i HDZ bio protiv njihovog osnivanja, a sada je održavaju na životu samo zato što Spalatum nije obveznik javne nabave. Ovdje je riječ o višestrukom zaobilaženju zakona o javnoj nabavi. Trošiti milijune na privremeno rješenje izrugivanje je građanima. Čini mi se da je ovo rješenje u rangu s Bandićevim zahodima. Sve je bilo jasno kada je raspisan natječaj otvoren samo šest dana. Javila se samo jedna firma. Je li se prirez povećao za 50 posto da bi se novac ovako trošio?" pita se Prkić.