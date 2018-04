Švedski kralj srušio rekord vladanja

Foto: Gulliver Getty

ŠVEDSKI kralj Carl XVI Gustaf srušio je rekord vladanja u Švedskoj postavši monarhom s najduljim kraljevskim stažem u proteklih 700 godina u toj zemlji.



On je na tronu 44 godine i 223 dana, čime je srušio dosadašnji rekord, objavila je palača prenoseći podatke Švedskog nacionalnog arhiva. Time je nadmašio kralja Magnusa Erikssona koji je vladao od 1319. do 1364.



Carl Gustaf postao je kralj u dobi od 27 godina naslijedivši svoga djeda kralja Gustafa VI Adolfa 15. rujna 1973.



Pradjed treći po vremenu na tronu



Kralj koji u ponedjeljak puni 72 godine nedavno je s kraljicom Silvijom bio u službenom posjetu Japanu.



Par se vjenčao 1976. i ima troje djece: prijestolonasljednicu Victoriju, princa Carla Philipa i princezu Madeleine.



Kraljev pradjed Gustaf V treći je po vremenu na kraljevskom tronu i vladao je 43 godine, od 1907. do 1950.