Svi pričaju da će se morati mijenjati bojleri, evo o čemu se zapravo radi

JUČER je odjeknula vijest da će 75 tisuća hrvatskih obitelji morati promijeniti bojlere zbog nove EU direktive. No zapravo nije riječ o novoj direktivi, nego o propisu koji je u EU-u u primjeni još od rujna 2015.

Kao posljedica te direktive u Hrvatskoj se više ne mogu kupiti klasički turbo-plinski bojleri, nego isključivo kondenzacijski.



Europska unija, naime, upravo kondenzacijske bojlere navodi kao sigurnije i energetski učinkovitije.

No, iako je direktiva na snazi još od 2015. godine problem se aktualizirao kada su se zalihe starih bojlera potrošile te ih se u Hrvatskoj više uopće ne može kupiti.

Troškovi i do 20 tisuća kuna po kućanstvu?



Tako građani kada im se postojeći turbo-plinski bojleri pokvare mogu kupiti samo kondenzacijske, a oni zahtijevaju promjenu starih dimnjaka koji nisu otporni na vlagu te dimovodnih kanala. No osim problema vlage, tu je i problem metalne konstrukcije starih dimnjaka na koje se kondenzacijski bojleri ne mogu instalirati.

No ministarstvo kaže da su potrebne samo manje izmjene.



“Novi kondenzacijski bojleri mogu se ugrađivati u postojeće dimovodne sustave uz manje izmjene na samim dimovodnim sustavima. Napominjemo da ne postoji obveza zamjene ostalih bojlera priključenih na tu vertikalu”, priopćili su iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.



Stručnjaci međutim tvrde da bi, kada jedan stanar želi ugraditi kondenzacijski bojler, zapravo svi stanari spojeni na isti dimnjak trebali zamijeniti bojlere i sustav dimnjaka. Svaki bi stanar, prema jednom od izračuna, trebao to platiti 15 do 20 tisuća kuna.

Novi "slučaj razdjelnici"?



''Nema zakonske osnove po kojoj bi se moglo prisiliti ostale stanare ispod ili iznad da zajedno promijene bojlere'', rekao je HRT-u Tihomir Mihalić, pročelnik Sekcije plinoservisera i plinoinstalatera pri HOK-u.



Kaže da je dodatan problem što građani, suočeni s ovim problemom, zovu nekog svog plinoinstalatera ili fuš majstora i time ugrožavaju sigurnost. Koriste se razne metode izvođenja priključaka na fasadu ili se uvoze turbo-plinski bojleri iz zemalja koje nisu članice Europske unije.

No to nije ni po propisima, a građani koji tako pokušavaju riješiti problem ne mogu ovjeriti jamstvene listove za svoje bojlere, a onda ne mogu ni do plian iz plinare.

Stručnjaci apeliraju na ministarstvo da napravi iznimku kad su u pitanju višestambene zgrade jer bi se ovo, kažu, moglo pretvoriti u novu aferu razdjelnici. Rješenje problema moguće je i kroz izuzimanje starih korisnika iz ove odredbe, kao što je Europska unija odobrila Njemačkoj.