SVJEDOČI KOMŠIĆEVA MAJKA "Moj sin nije monstrum, ne vjerujem da je on ozljeđivao Kristinu, volio ju je"

Foto: Pixsell/Obiteljska fotografija/Index



JUČER je počelo suđenje Davidu Komšiću za ubojstvo Kristine Krupljan. Svjedočile su njene prijateljice, njena majka te Komšićevi prijatelji. Novo ročište zakazano je već danas, a na klupu za svjedoke sjest će njegovi roditelji.

TIJEK ROČIŠTA



9:47 "Jedino pretprošli Božić nije, a i tad su bili skupa. Njihove svađe su trajale samo dva dana. Moj David je volio Kristinu i to je pokazivao kupujući joj poklone. Nije moguće da je on nju toliko maltretirao. Ali bilo je turbulentno. Kad god bi ja i muž negdje bili obavezno je kući bila policija, ona ga je stalno prijavljivala", nastavlja.

9:45 "Kad smo živjeli u Kiseljaku bili smo po bolnicama u Bosni pa onda u Zagrebu zbog Davidove ozljede oka. Druzio se u kvartu s prijateljima. S Kristinom je provodio više vremena, čak previše. Ja sam pokušala to razvodniti, ali nisam uspjela. Kristina je dolazila k nama na more. Iznajmila je neki stari auto i napravila 450 km do Baške vode. Kristina je do kraja dolazila kod nas kući", kaže Olivera Komšić.

9:42 "David je bio kao svaki obični dječak. Volio je društvo, izlaske. Radio je s muzem u kafiću. Nije volio učiti. Zašto bi i svi završili fakultete, tako smo i prihvatili to. Bavio se sportom", nastavlja majka.

9:37 Ubojica je slušao svjedočenje majke pognute glave. Za razliku od jučerašnjeg dana kada su čitani iskazi i kada je svjedočila majka ubijene.



9:30 "Svako jutro, svako večer, prva misao mi je Kristinina majka kojoj sam pokušala prići na sve moguce načine. Dva dana nakon ubojstva otišla sam izraziti sućut, imali smo kontakt, svu pomoć sam joj nudila. Prihvatila je da je vozim na groblje. Policija je uvijek radila svoj posao, dolazila je na moja vrata. Kad ga je god prijavila Kristina, povukla je svoj iskaz. Sama se ozljeđivala, ja ne vjerujem da je moj sin ozljeđivao Kristinu. Suosjećam s njenom obitelji. Moja ruka će uvijek biti pružena. Moj sin nije monstrum, on nije mogao to uraditi, to znam jer sam ga ja odgojila", kazala je kroz suze majka ubojice te nastavila s plakanje,

9:27 "Pravili su scene jedno drugome. Ja sam mislila da je to dječje. Ja kao majka Davida Komšića mogu reći da sam ja odgojila Davida kako sam mogla. Moj sin nije monstrum, on nije planirao ubojstvo", povikala je kroz suze Olivera Komšić.

9:24 "David Komšić je moje najstarije dijete od troje. Tu smo u Zagrebu, doselili smo iz Kiseljaka. Bavimo se ugostiteljstvom, otvorili smo hotel. U 8. razredu je krenuo tu u školu, nakon što smo doselili iz Kiseljaka. U razredu je upoznao Kristinu. Prvo je bila simpatija, a kasnije se razvilo i vezu. Kristina je bila kao moje dijete, bila je s nama u kući, skoro kao dio obitelji. Sve je to bilo ok dok 2014. za jedan Uskrs nije došla i rekla da je izvršila abortus. Teretila je Davida da podmiri te troškove koje sam ja podmirila."

9:20 Majka ima pravo odlučiti želi li svjedočiti. "Ja ću svjedočiti", rekla je sutkinji majka Davida Komšića.

9:19 Na klupu za svjedoke sjeda majka okrivljenika Olivera Komšić. Sutkinja je od oca zatražila da napusti sudnicu dok svjedoči njegova supruga.

9:16 U sudnicu je u lisicama kao i jučer ušao David Komšic. Fotografiranje nije dozvoljeno.

9:14 Prisutni su roditelji Davida Komšića, Ivo i Olivera Komšić te kum Vjekoslav koji je jučer izvrijeđao ubijenu Kristinu Krupljan i njezinu majku.

> Tijek ročišta moći ćete od 9 sati pratiti na Indexu, početak će malo kasniti...

Ubojica se jučer smijao i zijevao na sudu

Komšić je na sudu jučer kazao da se ne osjeća krivim za okrutno ubojstvo koje je počinio u veljači prošle godine. Tada trudnu Kristinu nožem je izbo 88 puta.



Njene prijateljice iznijele su šokantne informacije o njegovu ponašanju. Rekle su kako ju je tukao, grebao, slomio joj nos... Često je bila puna masnica. "Mislim da ju je ubio jer je shvatio da ne želi biti s njim i mislim da ju nije ubio tada da bi je ubio drugi put", rekla je jedna prijateljica na sudu.



"David se divljački ponašao, s profesorima je pričao na ti. Fizički ju je maltretirao. Nije se znala osloboditi Davida i nitko joj nije u tome pomagao. Slao joj je poruke da je drolja i kurva.



Poslao joj je poruku je li stvarno istina da je trudna s drugim. Rekao je da će prihvatiti to dijete, ali je ona rekla da ne želi. Nije se sastajala s njim od napada u studenom 2016. Mislim da je David Kristinu doživljavao kao nešto svoje.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dok su bili zajedno prigovarao joj je da je naporna, prigovarao joj je zbog izgleda. Zabranjivao joj je da ima muške pratitelje na Instagramu.Prijetio joj je da će je ubiti riječima "bit ćeš moja ili ničija", rekla je druga prijateljica.Ubojica je tijekom svjedočenja prijateljica pokojne Kristine zijevao, zbog čega ga je sutkinja upozorila da to prestane raditi. Na to je otac ubijene ironično kazao iz publike kako je Komšić neubrojiv. Komšić se na to okrenuo prema njemu i počeo smijati. U jednom je trenutku i namignuo nekome iz publike.Njegovi prijatelji ispričali su nešto drugačiju priču, no jedan od njih rekao je da joj je jednom opalio šamar.Svjedočio je i Kristinin susjed koji je kazao da je David više puta nogama i rukama razbijao ulazna vrata zgrade."Što ti hoćeš? Kupim i vrata i vas", rekao mu je David, kazao je u iskazu susjed ubijene.Pročitan je iskaz Dalibora Krupljana, a zatim je svjedočila majka. Njeno svjedočenje možete pročitati ovdje

> Pitali smo majku ubijene Kristine zašto je uzela 175 tisuća kuna od roditelja ubojice