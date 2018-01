Svjetski mediji raspisali se o novom Rimčevom autu: Hoće li nadmašiti Teslu?

Foto: Rimac Automobili



SVJETSKI mediji s velikim su zanimanjem popratili informaciju o novom hipersportskom modelu hrvatske tvrtke Rimac Automobili.



Cijeli niz portala i blogova posvećenih automobilima i novim tehnologijama prenio je vijest o teaser videu kojeg je Mate Rimac jučer objavio na svom Facebook profilu.



Podsjetimo, Rimac je podijelio video novog hipersportskog modela, a da se radi o izuzetno ozbiljnoj električnoj "jurilici", potvrđuju i obrisi prednjeg kraja i silueta automobila koji su vidljivi u najavnom videu.





O novom Rimčevom automobilu entuzijastično su se raspisali portali Autoguide.com, Autocar, Motor Authority, The Drive, Electrek, Car Throttle, Motor1 i mnogi drugi.



Mnogi od njih već sada, iako još uvijek nisu poznati nikakvi detalji, uspoređuju novi Rimčev automobil s novim Tesla Roadsterom, kojeg je krajem prošle godine predstavio poznati vizionar i vlasnik Tesla Motorsa, Elon Musk. Podsjetimo, novi Tesla Roadster na cestama bi se trebao pojaviti 2020. godine, a ako je vjerovati Elonu Musku, radit će se o automobilu zaista impresivnih performansi.



Electrek opisuje Rimac Automobile kao "lidere u segmentu potpuno električnih hiperautomobila", pa dodaje kako je Rimčeva kompanija u posljednjih nekoliko godina polako promijenila svoj poslovni model s proizvođača električnih automobila na proizvodnju tehnologija i opreme za druge proizvođače električnih automobila - prvenstveno hiperautomobila.





Rimac Automobili već sada proizvode baterije za Koenigsegg Regeru, hibridni hiperautomobil, a baterije koje proizvodi Rimac naći će se i u novom modelu hiperautomobila slavnog Aston Martina.Kako bi ojačao proizvodnju po tim ugovorima, Rimac je nedavno objavio investiciju tešku 36 milijuna američkih dolara koje je stigla iz jedne kineske kompanije koja se također bavi baterijama, navodi Electrek.





Usporedbe s Teslinim Roadsterom



No, jasno je da Rimac nema namjeru odustati od proizvodnje vlastitih hiperautomobila, što je potvrđeno jučer objavom teaser videa za novi model.



Electrek ističe kako novi Rimčev automobil izgleda jako dobro, pa navode kako jedva čekaju konkretne specifikacije. Ako Rimac želi impresionirati tržište na kojem nove standarde postavlja novi Teslin Roadster (96 km/h za 1,9 sekundi, brzina od 160 km/h za 4,2 sekundi, četvrt milje prolazi za 8,9 sekundi i prelazak 1000 km s jednim punjenjem), morat će imati "sulude" specifikacije, navodi Electrek.



Portal Electrek navodi da je Rimčev Concept_One imao cijenu od oko milijun dolara, pa dodaje: "Rimac automobili već su nas impresionirali, a u jednom trenutku su bili ispred svih. Možda to mogu ponoviti."



Agresivne linije novog modela



Atraktivni električni coupe djeluje daleko ozbiljnije od prethodnika, možda zbog nešto agresivnijih linija. U svakom slučaju, sve manje od 1.000 KS bilo bi razočaranje, kao i performanse lošije od Teslina Roadstera. A to znači sprint do 100 km/h za 1,9 sekundi i doseg od gotovo tisuću kilometara s 200 kWh baterijama.



Podsjetimo, dosadašnji Concept One nudio se i u sportskoj Concept S izvedbi, a o broju proizvedenih i prodanih primjeraka može se špekulirati. Zadnji službeni podatak iz veljače prošle godine navodi 8 primjeraka, ali i obećanje kako će novi model doživjeti veću nakladu, oko 20 primjeraka. Hoće li zato biti i dostupniji, nije poznato.