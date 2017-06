TEHERAN POD NAPADOM Talačka kriza u parlamentu, izvršena dva samoubilačka napada

Foto: YouTube/N24

U TEHERANU je došlo do napada u parlamentu i mauzoleju ajatolaha Ruhollaha Homeinija u kojima je stradao nepoznat broj osoba. Ima i mrtvih ranjenih. U parlamentu su napadači bili naoružani kalašnjikovima dok se u mauzoleju jedna osoba raznijela, navodno žena. Navodno se dogodila još jedna eksplozija.

To je prvi napad koji je ISIS izveo na iranskom teritoriju.

Tijek događaja

12:47 Kako piše Independent, ISIS je preko svojeg sajta Amaq objavio video koji prikazuje teroristički napad u parlamentu. Čini se kako ga je snimio napadač te pokazuje jednu ubijenu osobu u jednom od ureda parlamenta i muškarca koji prolazi uredom naoružan puškom. Prema analitičarima, napadači su govorili na arapskom.

12:40 Državni mediji javljaju o broju žrtava koji seže od jedne preminule osobe do njih osam, piše Independent dok BBC prenosi kako bi talačka kriza mogla i dalje biti u tijeku, ali kako su informacije o tome koje dolaze s terena različite.

12:15 Novinska agencija Fars javlja kakoje ubijeno najmanje sedam osoba te kako je preko 35 njih ranjeno, prenosi CNN. Pritom je pet osoba poginulo u napadu u parlamentu, dok su dvije osobe poginule u napadu u mauzoleju.

12:05 Guverner Teherana Hosein Hašemi izjavio je da se jedan od napadača u mauzoleju raznio bombom, jednog su ubile snage sigurnosti a da su ostali uhićeni, prenosi državna televizija IRIB. Također je rekao da je jedan radnik ubijen u tom napadu a da je nekoliko ljudi ranjeno. Mediji javljaju da je u mauzoleju bio još jedan pojas s eksplozivom koji je deaktiviran.

12:00 Novinska agencija Tasmin javlja da su prema nepotvrđenim izvješćima napadači uzeli četiri osobe za taoce u zgradi parlamenta.

11:37 Prema najnovijim informacijama, u napadima je preminulo sedam osoba, piše Independent.

11:23 ISIS je preuzeo odgovornost za koordinirane napade na parlament i na mauzolej Ayatollaha, prenosi Independent.

11:00 Državna novinska agencija IRNA objavila da je u zgradi parlamenta uhićen jedan od četvorice napadača koji su otvorili vatru automatskim puškama i pri tome ranili trojicu zaštitara.

10:25 Jedan od napadača navodno je izazvao eksploziju na četvrtom katu, unatoč navodima samog parlamenta da je rad "nastavljen po normalnom rasporedu". Mediji su počeli objavljivati snimke pucnjave, piše CNN.

10:15 Lokalni mediji objavili su vijesti i o drugoj eksploziji kod mauzoleja.

10:05 Iranske specijalne antiterorističke postrojbe stigle su u parlament, javljaju lokalni mediji. Trenutno su u sjevernom dijelu zgrade i pucnjava između njih i napadača se nastavlja. Objavljena je i fotografija muškarca koji spušta dijete kroz prozor zgrade na sigurno.



10:00 Kako piše BBC, pojavile su se informacije kako je došlo do pucnjave i u mauzoleju ajatolaha Homeinija. Prema prvim informacijama taj napad je izveden u isto vrijeme kada i napad u parlamentu te se čini kao je bio koordiniran. Kako prenosi Sky News, naoružani muškarac je u mauzoleju ozlijedio nekoliko osoba. Bombaš samoubojica je aktivirao bombu pri čijoj detonaciji je ozlijeđeno osam osoba.

09:45 Kako javlja agencija Fars, ubijen je jedan čuvar u parlamentu dok su ozlijeđena dva civila. Navodno su civili članovi izbornih jedinica koji su došli posjetiti svoje zamjenike.

09:35 Napadač je pobjegao iz zgrade parlamenta ali je uhićen u bijegu, piše Independent. Jedan parlamentarni zastupnik, Elyas Hazrati, izjavio je pak kako su tri napadača napala parlament te kako su bila naoružana kalašnjikovima.

09:30 Došlo je do pucnjave u iranskom parlamentu. Iranski mediji javljaju da je jedan od napadača ubijen, a navodno je nakon pucnjave detonirana i bomba. Najmanje tri osobe ranjene su, a jedna je preminula. Iranski mediji javljaju da je jedan od napadača ubijen, a navodno je nakon pucnjave detonirana i bomba, piše Independent.

