Telegraph: Evo zašto Mark Zuckerberg ne može promijeniti Facebook

DVIJE stvari iznenadit će vas ako provedete dan u Facebookovu sjedištu. Prva je ta da golemi kampus tvrtke u kalifornijskom Menlo Parku nalikuje na veliko gradilište - tvrtka neprestano raste.

Druga je da ćete od svih Facebookovih zaposlenika čuti istih šest riječi: "mi smo tvrtka koju pokreće misija", piše James Titcomb za Telegraph. U nastavku donosimo najbitnije dijelove njegovog komentara.



"Riječ 'misija' najčešće se čuje u tri okruženja: vojnom, crkvenom te u Silicijskoj dolini. Sva tri sektora tu riječ koriste kako bi svoje zaposlenike i potrošače uvjerile da im cilj nije samo stvaranje profita.



Nedavna afera 'Cambridge Analytica' baca novo svijetlo na Facebookovu primjenu te riječi. Prema internom dopisu jednog od Facebookovih upravitelja, rast Facebooka je sam po sebi dobra stvar, bez obzira na njegove ružne posljedice.



Andrew Bosworth u dopisu je napisao da je 'sav napor koji se ulaže u rast (Facebooka) opravdan'. 'To je ono što mi radimo. Spajamo ljude', zaključuje Bosworth dopis star dvije godine, koji je prošli tjedan procurio na portal Buzzfeed.



Bosworth je po objavljivanju dopisa zanijekao da je u njemu izrazio svoje osobno mišljenje. Po tom pitanju se oglasio i stvoritelj Facebooka, Mark Zuckerberg, te kazao kako se ni on osobno s time ne slaže.



Međutim, za Facebookove kritičare, taj dopis jasan je dokaz Facebookova mentaliteta "rasta pod svaku cijenu". Facebookovi zaposlenici poput misionara šire mantru o 'povezivanju ljudi'."



Zuckerberg pokušava "popraviti" Facebook



"'Stvarati otvoreniji i povezaniji svijet', glasila je donedavno Facebookova misija. Zuckerberg je to prošle godine promijenio u 'davati ljudima moć da izgrade zajednicu i ujedine svijet'. Nije jasno je li se značenje bitno promijenilo, no to nije ni bitno. Slijeđenje te misije Facebookovim zaposlenicima zapisano je u DNK.





Glavni razlog Facebookova postojanja doista jest omogućiti ljudima da se pronađu on-line i da dijele sadržaj. To ima svoje prednosti, no u novije vrijeme sve je više dokaza o tome da zbližavanje svijeta nije uvijek pozitivna stvar.Ruska propaganda Facebookom se okoristila kako bi utjecala na ishod predsjedničkih izbora u SAD-u, dok je nedavni skandal s Cambridge Analyticom otkrio da jedna tvrtka ima nadzor nad osobnim podacima korisnika Facebooka, a to je veoma lako zloupotrijebiti.Mark Zuckerberg sada je na svojevrsnoj pokajničkoj turneji. Zuckerberg i njegova desna ruka Sheryl Sandberg priznali su da je Facebook prekasno uvidio negativne strane bezgranične povezanosti te da je reakcija tvrtke bila prespora.Facebook je prošle srijede drastično ograničio količinu podataka koju je moguće prikupiti o korisnicima. U petak je najavljeno da će politički oglašivači i stranice s velikim brojem sljedbenika na Facebooku odsad morati prolaziti provjeru identiteta".Zuckerberg je početkom godine obećao da će 'popraviti Facebook'. Njegov prioritet tako sada nije povezati ljude, već upravo suprotno: podignuti barijere kako bi se stalo na kraj pogrešnim vrstama komunikacije.Zuckerberg vjerojatno neće uspjeti u svom naumu. Ovo možda jest najveća kriza u povijesti Facebooka, no nikako nije prva. Tijekom posljednjih nekoliko godina Facebook je stalno u središtu sporova oko privatnosti korisnika i neprikladnog materijala koji se širi tom društvenom mrežom.Facebook se ni s jednim od tih izazova nije suočio izravno, već je svaki slučaj riješen uvođenjem polumjera kojima se pokušalo stati na kraj bivšim počiniteljima, ali ne i budućima.Skandali u Facebooku nastavljaju se nizati, zato što je jedini način "popravljanja" Facebooka - podizanje prepreka koje će ograničiti najgore aspekte ljudskog ponašanja - u potpunoj suprotnosti s Facebookovom misijom.Dok god Facebooku na prvom mjestu bude povezivanje ljudi, postojat će i načini da se to zloupotrijebi. Facebook je moguće popraviti samo promjenom njegova identiteta, a Zuckerberg to nije voljan učiniti", zaključuje Titcomb za Telegraph.