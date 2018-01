Teror u Parizu, prije tri godine pobijeno je 17 ljudi, među njima novinari i karikaturisti Charlieja Hebdoa

Foto: Hina

FRANCUSKI predsjednik Emmanuel Macron predvodio je danas komemoraciju za 17 žrtava napada u Parizu prije tri godine, koji je označio početak niza smrtonosnih napada islamista u Europi.



U trodnevnom krvoproliću u siječnju 2015. napadači su ubili novinare i karikaturiste u satiričnom tjedniku Charlie Hebdo, policajce i kupce u židovskom supermarketu.



Nedjeljna komemoracija počela je u bivšim prostorijama Charlieja Hebdoa, gdje su dvojica braće naoružana strojnicama ubili jedanaest osoba.



Imena žrtava pročitana su prije polaganja vijenaca pred poslovnom zgradom, uključujući vijence predsjednika Emmanuela Macrona i gradonačelnice Pariza Anne Hidalgo.





#OnThisDay 3 years ago, let us take a moment to remember the 12 people who were murdered in Paris, including 2 police officers. #JeSuisCharlie @PoliceNationale #emergencyservices #bluelightfamily pic.twitter.com/3xa4J5wdq9