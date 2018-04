The Aviationist pratio avione u napadu na Siriju: "Znalo se da će nešto biti nekoliko sati ranije"

Foto: Hina/EPA

PORTAL The Aviationist objavio je članak u kojem detaljno objašnjava "sve što dosad nitko nije rekao" o zračnim napadima SAD-a, Britanije i Francuske u Siriji.

U noći s 13. na 14. travnja zrakoplovi SAD-a, Velike Britanije i Francuske pokrenuli su val napada na mete u Siriji. The Aviationist donosi detalje o zračnim napadima na temelju baze podata OSINT (Open Sources Intelligence) te navodi da se većina aviona korištenih u napadu mogla pratiti na javnoj domeni na internetu.

"Prvi znak da će se nešto dogoditi primijećen samo nekoliko sati prije napada"

"Ograničenoj akciji prethodilo je skupljanje informacija koje su izveli mnogi zrakoplovi koji u posljednje vrijeme prelijeću iznad istočnog Sredozemnog mora", piše Aviationist. "Prvi znak da će se nešto dogoditi bila je neuobičajena prisutnost RQ-4 Global Hawka u blizini Libanona i Sirije nekoliko sati prije nego su prve rakete pale na infrastrukturu sirijskog režima za kemijsko oružje."

1415z - USAF RQ-4B 10-2043 FORTE10 continues on task West of Syria & Lebanon pic.twitter.com/B3vkl9gjKq — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 13, 2018

"RQ-4 letio je nekoliko sati zapadno od Libanona, vjerojatno sa senzorima uperenim na sirijski protuzračni sustav u stanju visoke pripravnosti. Zrakoplov je zatim krenuo na jugozapad, sjeverno od Egipta, gdje mu se pridružio RC-135V. Zatim je izgledalo kao da letjelice nakon skupljanja informacija oslobađaju prostor za nadolazeće bombardere."

Currently taking a narrow view pic.twitter.com/ngGytNLPTV — Manu Gómez (@GDarkconrad) April 13, 2018

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

USAF RC-135V 64-14846 FIXX74 departed Souda Bay - On task over the Eastern Mediterranean North of Egypt pic.twitter.com/N0xPd0tiCH — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 14, 2018

"Otkrivena radio komunikacija zrakoplova na nešifriranim kanalima"

"Među zrakoplovima koji su korišteni u napadima bili su francuski lovci Rafale koji su polijetali iz baze u Francuskoj, uz podršku C-135FR-a i britanskih Tornada GR4 s raketama Storm Shadow, koji su polijetali iz Cipra", piše Aviationist.

"Iako su im transponderi bili isključeni, prisutnost borbenih zrakoplova otkrivena je putem radio komunikacije s agencijama civilnog zapovjedništva, kao što je Athinai ACC, koja se odvijala na nešifriranim frekvencijama emitiranim na internetu na LiveATC.net."

"Zanimljivo, najmanje 2 skupine od 5 lovaca (u svakoj je trebalo biti 8 F-16C-a naoružanih raketama uz potporu KC-135) štitile su bombardere i ratne brodove. Nakon prvih valova napada, u kojima je sudjelovao i američki B-1, iz Sigonelle je poletio Global Hawk kako bi procijenio rezultate napada."

USAF RQ-4B 11-2047 FORTE11 departed Sigonella at 2335z - On task West of Lebanon & Syria likely conducting a Post Battle Damage Assessment task pic.twitter.com/O5e9UYJv3w — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 14, 2018

"Napadi su zahtijevali veliku podršku i sudjelovalo je 7 KC-135 i KC-10, koji su letjeli iznad južne Europe prema istočnom Sredozemnom moru. Zamijećeno je 13 aviona za vrijeme pisanja članka."

USAF McDonnel Douglas KC-10A (86-0027) departed from Souda Bay AB making aerial refueling mission between Crete and Cyprus#SyriaStrike #Syria pic.twitter.com/fCAj1f9nHW — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) April 14, 2018

"Još jedan zanimljivi avion koji je praćen na internetu nakon prvog vala napada je bombarder E-11A stacioniran u Kandaharu, Afganistanu. Avion je opremljen sistemom za vojnu zračna komunikaciju BACN, odnosno tehnološkim sustavom koji omogućuje avionima čiji sistemi za komunikaciju nisu kompatibilni da razmijene informacije i komuniciraju. Sistem BACN se također koristi u EQ-4B Global Hawk zrakoplovima."