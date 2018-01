Theresa May doputovala u službeni posjet Kini, želi ojačati trgovinske odnose

Foto: Hina

BRITANSKA premijerka Theresa May doputovala je u srijedu u Kinu u službeni posjet, u trenutku kad želi ojačati trgovinske odnose Velike Britanije sa stranim zemljama s perspektivom razdoblja nakon Brexita.



May je posjet počela u velikom industrijskim gradu Wuhanu a u Kini će ostati do petka. Zamišljeno je da se posjetom produbi novo "zlatno doba" kinesko-britanskih odnosa, tvrdi kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

Sastanci s premijerom i predsjednikom Kine



Britanska čelnica u srijedu će doći u Peking gdje će razgovarati s kineskim premijerom Li Keqiangom. U četvrtak će se susresti s predsjednikom Xi Jinpingom, a posjet će u petak završiti u Šangaju.



Do putovanja u Kinu Therese May dolazi u trenutku kad izlazak njezine zemlje iz Europske unije puni naslove britanskog tiska.





Gornji dom britanskog parlamenta počeo je u utorak razmatranjem nacrta zakona o povlačenju iz EU-a, ključnog teksta koji bi trebao izazvati žive rasprave.Vlada Therese May u neprilici je zbog objavljivanja u medijima unutarnjeg izvješća o Brexitu. Po tom dokumentu, britansko gospodarstvo pretrpjet će štetu nakon izlaska iz EU-a, predviđenom u ožujku 2019., kakav god bio tip zaključenog sporazuma.

Najveće izaslanstvo ikad poslano u službeni posjet



Premijerka je stigla u Kinu u društvu supruga Philipa Maya i predstavnika približno 50 tvrtki i organizacija. Radi se o najvećem izaslanstvu ikada poslanom u inozemstvo u službeni posjet.



Theresa May raspravljat će tijekom svojeg boravka i o nekoliko drugih tema, poput klimatskih promjena i Sjeverne Koreje.



Kina se pak, sa svoje strane, nada dobiti podršku Velike Britanije za svoju inicijativu "Novih puteva svile", ogromnog plana ulaganja u infrastrukturu, posebice u Aziji, Africi, Bliskom istoku i Europi.